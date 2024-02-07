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Рецепт овощного салата с кускусом: полноценное блюдо в любое время дня

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Фото: Скриншот | Овощной салат с кускусом

Салат с кускусом и овощами – настоящее находка для любителей легких и одновременно насыщенных блюд. Простота приготовления и яркий вкус сделают его одним из любимых в вашем меню.

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Легкий и питательный овощной салат с кускусом, авокадо, болгарским перцем и маслинами – идеальное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Этот салат не только вкусный, но и крайне полезный, благодаря сочетанию свежих овощей и оливкового масла. Идеален как для обеда, так и для ужина, сообщает Ivona.

Ингредиенты:

  • кускус – 1 стакан;
  • вода – 1 стакан;
  • спелый авокадо – 1 шт.;
  • болгарский перец (любого цвета) – 1 шт.;
  • черные маслины без косточек – 100 г;
  • оливковое масло extra virgin – 2 ст.л.;
  • сок лимона – 2 ст.л.;
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу;
  • свежая зелень (петрушка или кинза) – для украшения.

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Пошаговое приготовление:

  1. Подготовьте кускус. Залейте кускус кипящей водой, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Затем вилкой разрыхлите кускус и дайте ему остыть до комнатной температуры.
  2. Подготовьте овощи. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте небольшими кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте также небольшими кубиками. Маслины разрежьте пополам.
  3. Смешайте ингредиенты. В большой миске смешайте остывший кускус, подготовленные авокадо, болгарский перец и маслины. Добавьте оливковое масло и свежевыжатый сок лимона. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Дайте настояться. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике около 30 минут, чтобы вкусы ингредиентов максимально раскрылись.
  5. Украсьте и подавайте. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

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