Суп с индейкой и пшеном: простой рецепт диетического блюда

Суп с индейкой – это идеальный вариант для обеда, который не только радует вкусом, но и приносит пользу вашему организму. Легкий, но насыщенный, он станет отличным дополнением к вашему ежедневному меню.

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Если вы ищете вкусный и полезный обед, который подходит для диетического питания, предлагаем вам попробовать легкий суп с индейкой и пшеном. Этот суп не только насытит вас, но и обогатит организм важными витаминами и минералами. Индейка – источник легкоусвояемого белка, а пшено богато магнием и фосфором, что делает это блюдо не только вкусным, но и крайне полезным, пишет Say7.

Ингредиенты:

филе индейки – 300 г;

пшено – 100 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

вода – 2 литра.

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Приготовление:

Подготовка ингредиентов: начните с того, что хорошо промойте пшено под проточной водой. Филе индейки нарежьте небольшими кубиками. Очистите и нарежьте картофель, морковь и лук. Варка индейки: в кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. После этого добавьте кусочки индейки, дождитесь повторного закипания и варите на медленном огне 20 минут. Добавление овощей и пшена: когда мясо станет почти готовым, добавьте в кастрюлю картофель и морковь, а через 5 минут – промытое пшено. Варите до готовности картофеля и пшена, приблизительно 15-20 минут, при необходимости добавляя воду. Финальные штрихи: посолите и поперчите суп по вкусу, добавьте измельченный лук и варите еще 5 минут. Непосредственно перед подачей на стол добавьте в суп свежую зелень.

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