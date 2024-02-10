Утка с гречкой и грибами в горшочках: сытный, простой и ароматный ужин
Утка с шампиньонами получается невероятно нежной, сочной и ароматной. Это блюдо точно станет украшением вашего стола и подарит тепло и уют вашему дому.
Приготовление блюд в горшочках всегда добавляет особенный шарм и вкус, делая каждое блюдо по-настоящему домашним. Утка с гречкой и грибами – это насыщенное, ароматное и очень вкусное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола. Этот рецепт позволит приготовить эту вкуснятину без особых усилий, пишет Say7.
Ингредиенты:
- утиное филе – 500 г;
- гречневая крупа – 1 стакан;
- шампиньоны (или любые другие грибы) – 300 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль, перец – по вкусу;
- лавровый лист – 2 шт.;
- растительное масло – для жарки;
- вода или бульон – 2 стакана.
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Приготовление:
Шаг 1. Гречку промываем под проточной водой и отвариваем до полуготовности. Откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
Шаг 2. Утку нарезаем порционными кусочками, слегка обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в горшочки.
Шаг 3. Грибы чистим и нарезаем пластинками. Лук и морковь чистим и мелко нарезаем. Чеснок измельчаем. Все обжариваем на сковороде до мягкости, затем добавляем к утке в горшочки.
Шаг 4. К утке и овощам добавляем полуготовую гречку, солим, перчим, добавляем лавровый лист и заливаем водой или бульоном так, чтобы жидкость покрыла содержимое горшочков на два пальца.
Шаг 5. Закрываем горшочки крышками и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1-1,5 часа. Готовность проверяем осторожно открыв крышку – утка должна стать мягкой, а гречка впитать в себя все ароматы и стать невероятно вкусной.
Готовое блюдо подаем прямо в горшочках, украсив зеленью.
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