Торт "Птичье молоко" с бисквитом: рецепт нежной и ароматной выпечки

Торт с превосходным суфле и воздушным бисквитом – это не просто десерт, а настоящее творение искусства на вашем столе.

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Торт "Птичье молоко" – это воплощение воздушности и нежности в каждом кусочке. Сочетание пышного бисквита и легкого суфле под слоем глазури превращает его в идеальный десерт для любого торжества. Процесс приготовления может показаться сложным, но результат того стоит, пишет Say7.

Ингредиенты

Для бисквита:

4 крупных яйца;

120 г сахара;

120 г муки;

щепотка соли.

Для суфле:

10 г желатина;

100 мл воды;

4 яичных белка;

200 г сахара;

200 мл молока;

1 ванильный стручок.

Для глазури:

100 г темного шоколада;

50 г сливочного масла;

2 ст.л. молока.

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Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Постепенно добавьте просеянную муку с солью, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 25-30 минут. Охладите и разрежьте пополам.

Шаг 2. Желатин замочите в воде на 10 минут, затем растопите на водяной бане без кипения. Взбейте белки до крепких пиков, постепенно добавляя сахар. В молоке, подогретом с ванильным стручком, растворите желатин. Дайте немного остыть и аккуратно соедините с белками. На одну половину бисквита выложите суфле, накройте второй половиной. Поставьте в холодильник на 4 часа.

Шаг 3. Шоколад с маслом и молоком растопите на водяной бане до однородности. Охлажденный торт покройте глазурью. Дайте застыть в холодильнике.

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