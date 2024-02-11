Торт "Птичье молоко" с бисквитом: рецепт нежной и ароматной выпечки
Торт с превосходным суфле и воздушным бисквитом – это не просто десерт, а настоящее творение искусства на вашем столе.
Торт "Птичье молоко" – это воплощение воздушности и нежности в каждом кусочке. Сочетание пышного бисквита и легкого суфле под слоем глазури превращает его в идеальный десерт для любого торжества. Процесс приготовления может показаться сложным, но результат того стоит, пишет Say7.
Ингредиенты
Для бисквита:
- 4 крупных яйца;
- 120 г сахара;
- 120 г муки;
- щепотка соли.
Для суфле:
- 10 г желатина;
- 100 мл воды;
- 4 яичных белка;
- 200 г сахара;
- 200 мл молока;
- 1 ванильный стручок.
Для глазури:
- 100 г темного шоколада;
- 50 г сливочного масла;
- 2 ст.л. молока.
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Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Постепенно добавьте просеянную муку с солью, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 25-30 минут. Охладите и разрежьте пополам.
Шаг 2. Желатин замочите в воде на 10 минут, затем растопите на водяной бане без кипения. Взбейте белки до крепких пиков, постепенно добавляя сахар. В молоке, подогретом с ванильным стручком, растворите желатин. Дайте немного остыть и аккуратно соедините с белками. На одну половину бисквита выложите суфле, накройте второй половиной. Поставьте в холодильник на 4 часа.
Шаг 3. Шоколад с маслом и молоком растопите на водяной бане до однородности. Охлажденный торт покройте глазурью. Дайте застыть в холодильнике.
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