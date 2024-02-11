Итальянские пирожные "Соффиони": десерт, который называют "Письмами любви"

Воздушные пирожные станут украшением любого стола и подарят настоящее наслаждение каждому, кто их попробует.

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"Соффиони" — это воздушные итальянские пирожные, которые покорят ваше сердце своей нежностью и изысканным вкусом. Секрет их уникальности кроется в сочетании ароматного теста и кремовой начинки. Приготовление этих десертов — истинное искусство, которое теперь доступно и вам, пишет УНИАН.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 250 г;

сахар — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Для крема:

молоко — 500 мл;

желтки — 3 шт.;

сахар — 120 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

ванильный экстракт — 1 ч.л.

Для украшения:

сахарная пудра — по вкусу;

ягоды или фрукты — по желанию.

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Приготовление

1. В глубокой миске смешайте муку с сахаром, разрыхлителем и ванильным сахаром.

Добавьте сливочное масло, нарезанное маленькими кубиками, и яйца. Замесите тесто до однородности. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

2. В сотейнике смешайте желтки, сахар и кукурузный крахмал. Постепенно добавляя молоко, взбивайте смесь венчиком до однородности. Поставьте сотейник на медленный огонь, добавьте ваниль и варите, постоянно помешивая, до загустения. Охладите крем.

3. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто раскатайте в лист толщиной около 5 мм и вырежьте круглыми формочками. Выложите круги на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте 10-15 минут до золотистого цвета. После остывания каждый круг аккуратно разрежьте пополам и заполните кремом. Готовые пирожные и посыпьте сверху сахарной пудрой.

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