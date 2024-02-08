Ленивые пирожки с луком и яйцом на сковороде: рецепт на скорую руку

Ленивые пирожки с луком и яйцом – это отличный выбор для тех, кто хочет быстро и без лишних усилий приготовить вкусный и сытный перекус.

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Рецепт ленивых пирожков с луком и яйцом отличается не только своей невероятной простотой приготовления, но и универсальностью: оно может стать как сытным завтраком, так и отличным дополнением к обеду или ужину, пишет Recipe.

Ингредиенты:

тесто для пирожков (можно использовать готовое дрожжевое тесто) — 500 г;

яйца — 4 шт.;

репчатый лук — 2 средних головки;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

зелень (укроп или петрушка) — для украшения.

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Приготовление:

1. Отварите яйца до готовности, остудите, затем очистите и мелко нарежьте. Лук очистите и мелко нарежьте. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Смешайте в миске обжаренный лук с нарезанными яйцами. Посолите и поперчите по вкусу. Если желаете, добавьте мелко нарезанную зелень.

2. Тесто разделите на равные части (примерно по 50 г каждая). Каждый кусочек раскатайте в небольшой лепешке. На середину каждой лепешки выложите начинку из лука и яйца. Защипите края теста, формируя пирожки. Чтобы края хорошо склеились, можно смочить их немного водой.

3. На сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Выкладывайте пирожки на сковороду и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подаются они лучше всего в горячем виде, посыпанные свежей зеленью. Это блюдо несомненно понравится всем членам семьи и станет отличным дополнением к вашему кулинарному репертуару.

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