Салат с курицей, грецкими орехами, яблоками и сыром: быстрый рецепт вкусной закуски
Салат не только вкусный, но и очень красивый. Сочетание ингредиентов делает его идеальным выбором для праздничного стола или как освежающее блюдо для семейного ужина.
Салат с куриным мясом, грецкими орехами и сыром станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание нежной куриной грудки, хрустящих яблок, ароматных грецких орехов и пикантного сыра создает неповторимый вкус, который удовлетворит даже самых изысканных гурманов, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 300 г;
- яблоки (кисло-сладкие) – 2 шт.;
- грецкие орехи – 100 г;
- твердый сыр – 100 г;
- зеленый салат – 1 пучок
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу.
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Пошаговое приготовление:
- Варим куриную грудку в подсоленной воде до готовности, затем остужаем и рвем на мелкие кусочки. Можно также использовать остатки готовой курицы – это сэкономит ваше время.
- Яблоки моем, чистим от кожицы и сердцевины, нарезаем тонкими дольками или соломкой. Чтобы предотвратить потемнение, можно сбрызнуть яблоки лимонным соком.
- Орехи измельчаем с помощью ножа или в блендере до крупных кусочков, не переусердствуйте, чтобы сохранить текстуру.
- Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем мелкими кубиками для добавления в салат.
- Для заправки смешиваем оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу. Взбиваем до однородности. Солим и перчим по вкусу.
- На дно салатницы выкладываем листья зеленого салата, сверху равномерно распределяем курицу, яблоки, сыр и орехи. Перед подачей на стол поливаем салат заправкой и аккуратно перемешиваем.
Приготовьте и убедитесь, что простые продукты могут творить чудеса на вашей кухне!
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