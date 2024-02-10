Салат с курицей, грецкими орехами, яблоками и сыром: быстрый рецепт вкусной закуски

Салат не только вкусный, но и очень красивый. Сочетание ингредиентов делает его идеальным выбором для праздничного стола или как освежающее блюдо для семейного ужина.

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Салат с куриным мясом, грецкими орехами и сыром станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание нежной куриной грудки, хрустящих яблок, ароматных грецких орехов и пикантного сыра создает неповторимый вкус, который удовлетворит даже самых изысканных гурманов, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 г;

яблоки (кисло-сладкие) – 2 шт.;

грецкие орехи – 100 г;

твердый сыр – 100 г;

зеленый салат – 1 пучок

оливковое масло – 3 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

мед – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу.

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Пошаговое приготовление:

Варим куриную грудку в подсоленной воде до готовности, затем остужаем и рвем на мелкие кусочки. Можно также использовать остатки готовой курицы – это сэкономит ваше время. Яблоки моем, чистим от кожицы и сердцевины, нарезаем тонкими дольками или соломкой. Чтобы предотвратить потемнение, можно сбрызнуть яблоки лимонным соком. Орехи измельчаем с помощью ножа или в блендере до крупных кусочков, не переусердствуйте, чтобы сохранить текстуру. Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем мелкими кубиками для добавления в салат. Для заправки смешиваем оливковое масло, лимонный сок, мед и горчицу. Взбиваем до однородности. Солим и перчим по вкусу. На дно салатницы выкладываем листья зеленого салата, сверху равномерно распределяем курицу, яблоки, сыр и орехи. Перед подачей на стол поливаем салат заправкой и аккуратно перемешиваем.

Приготовьте и убедитесь, что простые продукты могут творить чудеса на вашей кухне!

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