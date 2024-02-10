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Блинный торт с заварным кремом и яблоками: изысканный десерт из доступных продуктов
Татьяна Ковальчук
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Блинный торт с заварным кремом, яблоками и корицей – настоящее угощение, которое станет изюминкой вашего меню.
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Торт из блинов с нежным заварным кремом, ароматными яблоками и корицей обязательно понравится и детям, и взрослым. Это блюдо станет украшением любого стола и принесет настоящее удовольствие всем гурманам, пишет Say7.
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 2 стакана;
- молоко – 3 стакана;
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 3 ст. ложки;
- соль – щепотка;
- растительное масло – 3 ст. ложки.
Для начинки и крема:
- яблоки среднего размера – 4 шт.;
- корица – 2 ч. ложки;
- молоко – 500 мл;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 3 ст. ложки;
- сахар — 1 стакан;
- ванильный сахар – 1 пакетик.
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Приготовление
- Приготовление блинов: В глубокой миске смешайте муку, молоко, яйца, сахар и соль до однородной массы. Добавьте растительное масло и хорошо перемешайте. Выпекайте тонкие блины на среднем огне, смазывая сковороду небольшим количеством масла.
- Приготовление начинки: Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте их на сковороде с добавлением сахара и корицы до мягкости. Оставьте остывать.
- Приготовление заварного крема: В кастрюле смешайте молоко, яйца, сахар, муку и ванильный сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Дайте крему остыть до комнатной температуры.
- Сборка торта: На блюдо для подачи выложите первый блин, смажьте его тонким слоем заварного крема, затем выложите слой яблочной начинки. Повторите слои, чередуя блины, крем и яблоки, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из яблок.
- Финальный штрих: Поставьте торт в холодильник на несколько часов для пропитки. Перед подачей можно украсить торт свежими ягодами, мятой или тертым шоколадом для дополнительного декора.
Наслаждайтесь каждым кусочком этого восхитительного лакомства!
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