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Жульен с креветками и мидиями: простой рецепт блюда из морепродуктов
Татьяна Ковальчук
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Изысканный вкус морепродуктов в сочетании с нежным кремовым соусом и золотистой сырной корочкой подарит вам истинное удовольствие.
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Предлагаем вашему вниманию рецепт неповторимого жульена с креветками и мидиями, который станет настоящим украшением любого застолья. Это блюдо порадует вас своим нежным вкусом и ароматом моря. Приготовить жульен очень легко и просто, пишет Recipe.
Ингредиенты:
- креветки (очищенные) – 200 г;
- мидии (без раковин) – 200 г;
- шампиньоны – 150 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- сливки (20-30%) – 200 мл;
- твердый сыр – 100 г;
- мука – 1 ст. ложка;
- сливочное масло – 2 ст. ложки;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) – для украшения.
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Приготовление:
- Подготовка ингредиентов: нарежьте лук мелкими кубиками, шампиньоны – тонкими ломтиками. Креветки и мидии промойте под холодной водой.
- Обжаривание: на среднем огне растопите сливочное масло в сковороде, добавьте лук и обжаривайте до прозрачности. Затем добавьте шампиньоны и обжаривайте до готовности грибов.
- Добавление морепродуктов: к грибам и луку добавьте креветки и мидии, обжаривайте все вместе еще 3-4 минуты. Посолите и поперчите по вкусу.
- Приготовление соуса: в отдельной кастрюле растопите немного сливочного масла, добавьте муку и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте сливки, помешивая, чтобы не образовалось комочков. Варите соус на медленном огне до загустения.
- Соединение ингредиентов: добавьте полученный соус к морепродуктам и грибам, хорошо перемешайте и прогрейте на огне 1-2 минуты.
- Формирование жульена: разложите смесь в формочки или глубокие порционные тарелки. Посыпьте сверху тертым твердым сыром.
- Запекание: Запекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке до золотистой корочки на сыре, около 15-20 минут.
- Подача: подавайте жульен горячим, украсив зеленью.
Жульен с креветками и мидиями – это блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана. Наслаждайтесь каждым ложечкой!
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