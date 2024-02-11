Салат с фасолью, сухариками и колбасой: быстрый рецепт очень вкусной закуски

Салат с фасолью и колбаской – настоящий спасательный круг для тех случаев, когда нужно быстро приготовить вкусное и сытное блюдо.

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Невероятно сытный и вкусный салат с консервированной фасолью и копченой колбасой станет украшением любого стола. Сочетание фасоли, сыра, ароматных чесночных сухариков, колбасы и майонеза создает гармоничный вкус, который непременно понравится всем, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

консервированная красная фасоль – 1 банка (400 г);

твердый сыр – 100 г;

сухарики (желательно чесночные) – 1 пачка (100 г);

колбаса (любая копченая) – 200 г;

майонез – по вкусу;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

зеленый лук для украшения – по желанию.

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Приготовление:

Подготовка ингредиентов: откройте банку с фасолью и слейте жидкость. Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками. Сухарики оставьте целыми, если они маленькие, или слегка измельчите, если крупные. Смешивание: в глубокой миске смешайте фасоль, кубики колбасы и сыра. Добавьте сухарики. Чтобы салат получился особенно сочным, добавьте майонез непосредственно перед подачей на стол, чтобы сухарики оставались хрустящими. Добавление приправ: посолите и поперчите салат по вкусу, аккуратно перемешайте. Для более изысканного вкуса можно добавить немного мелко нарезанного зеленого лука или любой другой зелени по вашему выбору. Украшение и подача: перед подачей украсьте салат зеленью. Это добавит блюду не только яркости, но и свежести. Салат подается в качестве отличного дополнения к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Совет: чтобы салат был еще более насыщенным, можно добавить немного отварного яйца, нарезанного кубиками, или свежие овощи по вкусу, например, тонко нарезанный свежий огурец или помидоры черри.

Попробуйте приготовить такой салат и он обязательно займет достойное место в вашем кулинарном меню!

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