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Шоколадные маффины с вареной сгущенкой: простой рецепт нежной домашней выпечки
Татьяна Ковальчук
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Маффины с сердцевиной из вареной сгущенки станут настоящим украшением любого десертного стола. Они идеально подходят как для праздничного угощения, так и для того, чтобы порадовать себя и близких в обычный день.
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Откройте для себя магию создания невероятно вкусных шоколадных маффинов с нежной сердцевиной из вареной сгущенки. Эта домашняя выпечка не только порадует вас своим богатым вкусом, но и станет замечательным дополнением к утреннему кофе или чаю, делится Say7.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 200 г;
- какао-порошок – 50 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч.л.;
- сода – ½ ч.л.;
- соль – щепотка;
- сахар – 100 г;
- растительное масло – 100 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 150 мл;
- ванильный экстракт – 1 ч.л.;
- вареная сгущенка – 12 ч.л. (по одной чайной ложке на каждый маффин).
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Приготовление:
- В большой миске смешайте муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду, соль и сахар.
- В другой миске смешайте растительное масло, яйцо, молоко и ванильный экстракт до однородности.
- Аккуратно введите жидкую смесь в сухие ингредиенты, перемешивая до образования однородного теста без комков.
- Разогрейте духовку до 180°C. Возьмите форму для маффинов, выложите в каждое углубление бумажную формочку. Наполните каждую формочку тестом наполовину, добавьте в центр чайную ложку вареной сгущенки, затем закройте оставшимся тестом.
- Отправьте маффины в предварительно разогретую духовку и выпекайте около 20-25 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.
- Дайте маффинам остыть в форме на 5-10 минут, затем аккуратно выньте их и дайте полностью остыть на решетке. Подавайте с чашкой ароматного чая или кофе.
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