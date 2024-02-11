"Ежики" из фарша с рисом в томатной подливке: быстрый ужин или обед на сковородке

Шарики из фарша с рисом под томатной подливкой станут вашим спасением, когда хочется приготовить что-то простое, но очень вкусное и сытное.

Related video

"Ежики" из фарша с рисом – это ностальгическое и в то же время универсальное блюдо, которое подходит как для повседневного обеда, так и для уютного семейного ужина. Подаваемые с ароматной томатной подливкой, особые тефтельки не только радуют вкусом, но и выглядят очень аппетитно на тарелке. Гарнир к такому мясному блюду уже не нужен, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для тефтелек:

фарш мясной (смешанный или говяжий) – 500 г;

рис – 100 г (лучше взять длиннозерный);

лук – 1 шт. (мелко нарезанный);

яйцо – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

масло растительное – для жарки.

Для томатной подливки:

томатная паста – 2 ст.л.

вода – 300 мл

мука – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л. (по желанию)

соль, специи – по вкусу.

Читайте также:

Как приготовить фрикадельки на ужин по самому простому рецепту

Очень по-итальянски: рецепт вкуснейших фрикаделек в соусе

Фрикадельки в сметанном соусе

Приготовление

Отварите рис до полуготовности, чтобы он оставался слегка твердым. Откиньте на сито и дайте остыть. В глубокой миске смешайте фарш, остывший рис, мелко нарезанный лук и яйцо. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики, размером с грецкий орех, и немного сплюсните их для устойчивости на сковороде. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарьте "ежики" с двух сторон до золотистой корочки. В отдельной сковороде разведите муку до состояния легкой золотистости, добавьте томатную пасту, воду, сахар, соль и специи. Перемешайте и доведите до кипения. Переложите поджаренные "ежики" в сковороду с томатной подливкой, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут. Подавайте "ежики" горячими, полив томатной подливкой. Отлично сочетаются с любым гарниром: от картофельного пюре до свежих овощных салатов.

Наслаждайтесь каждым кусочком этого замечательного блюда!

Читайте также:

Куриные фрикадельки с песто

Рецепт супа с фрикадельками

Ленивые пирожки с луком и яйцом на сковороде