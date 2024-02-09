Апельсиновый манник на кефире: вкусное и нежное дополнение к кофе и чаю

Выпечка из манки в сочетании с апельсином получается воздушной и пышной. Цитрусовый делает пирог с манкой влажным, он не крошится, подходит и для детей, и для взрослых.

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Апельсиновый манник — невероятно ароматный десерт, который легко и быстро приготовить. Сочетание манной крупы и апельсина создает удивительно нежный вкус, который наверняка понравится всем без исключения. Готовится пирог из простых продуктов и без особых финансовых затрат, пишет ТСН.

Ингредиенты:

манная крупа — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

растительное масло — 1/2 стакана;

яйцо — 2 штуки;

апельсин — 1 штука (цедра и сок);

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 пакетик.

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Приготовление:

Смешайте манную крупу с кефиром и оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. Тщательно вымойте апельсин, снимите цедру тонкой стружкой и выжмите сок. Цедру и сок добавьте в манку после набухания. В набухшую манку добавьте сахар, яйца, ванильный сахар, и растительное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы. После этого введите разрыхлитель и еще раз все тщательно перемешайте. Форму для выпечки смажьте маслом и слегка присыпьте манной крупой или мукой. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке около 40-45 минут или до сухой спички. Готовый манник оставьте в форме на 10 минут, затем аккуратно выньте и полностью остудите на решетке. Перед подачей можно украсить свежими апельсиновыми дольками или посыпать сахарной пудрой.

Этот апельсиновый манник с ярко выраженным апельсиновым ароматом обязательно станет одним из ваших любимых десертов.

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