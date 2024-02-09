Рубленные куриные котлеты с сырной начинкой: сочные, мягкие и потрясающе вкусные

Рубленные куриные котлеты с сыром готовятся без мясорубки — курица здесь нарезается на мелкие кубики. А сырный наполнитель делает их еще более нежными и сочными.

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Откройте для себя рецепт, который превратит обычный ужин в праздник вкуса – рубленные куриные котлеты с нежной сырной начинкой. Этот рецепт не только порадует вас и ваших близких изысканным вкусом, но и добавит изюминку в ваш кулинарный арсенал, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

твердый сыр – 100 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – для обвалки;

соль, перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

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Приготовление:

Нарежьте куриное филе на мелкие кусочки или пропустите через мясорубку. Важно, чтобы мясо было максимально измельчено, чтобы котлеты получились нежными. В куриный фарш добавьте мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, яйцо для вязкости, а также соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной массы. Нарежьте твердый сыр на маленькие кубики. Возьмите небольшое количество фарша, сформируйте лепешку, положите в центр кубик сыра и защипните края, формируя котлету. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях для хрустящей корочки. На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте котлеты и жарьте с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Убедитесь, что котлеты прожарились внутри. Подавайте готовые куриные котлеты с сырной начинкой горячими, украсив зеленью. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, будь то картофельное пюре, свежий салат или же легкие овощные соте.

Эти куриные котлеты с сырной начинкой станут отличным вариантом для семейного ужина или обеда. Простота приготовления и изысканный вкус сделают это блюдо одним из ваших любимых!

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