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Рубленные котлеты из куриной грудки с крахмалом и майонезом: простой рецепт вкусного блюда
Татьяна Ковальчук
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Куриные котлеты с добавлением крахмала и майонеза удивят вас своей нежностью и сочностью. Простота приготовления и великолепный вкус делают этот рецепт идеальным вариантом для повседневного меню.
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Рубленные котлеты из куриной грудки — это прекрасный выбор для семейного ужина или обеда. Благодаря добавлению крахмала и майонеза, котлеты получаются особенно нежными и сочными. Этот рецепт — отличная альтернатива традиционным котлетам, и он наверняка понравится всем без исключения, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- крахмал — 2 столовые ложки;
- майонез — 3 столовые ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло для жарки.
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Приготовление:
- Куриную грудку нарежьте мелкими кубиками или пропустите через мясорубку для получения рубленого мяса. Лук и чеснок мелко нарежьте или также пропустите через мясорубку.
- В глубокой миске соедините куриную грудку, нарезанный лук, измельченный чеснок, яйцо, крахмал и майонез. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородности. Посолите и поперчите по вкусу.
- Сформируйте из полученной массы котлеты. Если смесь кажется слишком мягкой, можно добавить еще немного крахмала для лучшей консистенции.
- На сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте котлеты и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. Время жарки – около 3-4 минут с каждой стороны на среднем огне.
- Готовые котлеты подавайте горячими с любимым гарниром или овощным салатом.
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