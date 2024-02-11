Пирожные "Картошка" из печенья со сгущенкой: проще рецепта не бывает
Пирожные из печенья со сгущенкой — это отличное угощение для семейного чаепития или в качестве сладкого снека. Благодаря простоте и быстроте приготовления, вы можете легко порадовать своих близких вкусным десертом в любое время.
Пирожное "Картошка" — это классический десерт, который многие помнят со времен своего детства. Простота приготовления и восхитительный вкус делают его любимым угощением для многих. Предлагаем вам рецепт пирожных "Картошка" из печенья со сгущенкой, который не требует выпекания и легко можно приготовить дома, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- 400 г песочного печенья;
- 200 г сгущенного молока;
- 100 г сливочного масла;
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- по вкусу: орехи, изюм (по желанию);
- для посыпки: какао-порошок или тертый шоколад.
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Приготовление:
- Разомните песочное печенье до состояния крошки. Это можно сделать с помощью блендера или просто поместив печенье в пакет и раздавливая скалкой.
- В глубокой миске смешайте измельченное печенье, сгущенное молоко, мягкое сливочное масло, какао-порошок и ванильный экстракт. Если желаете, добавьте измельченные орехи или изюм. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Возьмите небольшое количество массы и сформируйте из нее овальные пирожные, напоминающие по форме картофелины. Размер и форму можно регулировать по вашему желанию.
- Обваляйте каждое пирожное в какао-порошке или тертом шоколаде. Это не только придаст пирожным характерный внешний вид, но и добавит дополнительный вкус.
- Поставьте пирожные "Картошка" в холодильник минимум на 1 час, чтобы они хорошо застыли.
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