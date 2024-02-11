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Куриная печень с грибами в сметанно-горчичном соусе: быстрый рецепт ароматного блюда
Татьяна Ковальчук
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Куриная печень в нежном соусе — это блюдо, которое несомненно порадует вас и ваших близких своим изысканным вкусом. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его отличным выбором для любого случая.
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Куриная печень с грибами в сметанно-горчичном соусе — это прекрасный выбор для ужина или обеда, когда хочется разнообразить свой рацион чем-то особенным. Сочетание нежной куриной печени, ароматных грибов и пикантного соуса делает это блюдо по-настоящему уникальным, сообщает Say7.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени;
- 300 г шампиньонов (или любых других грибов);
- 1 средняя луковица;
- 2 столовые ложки горчицы;
- 200 мл сметаны;
- соль, перец по вкусу;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- несколько веточек свежего тимьяна или петрушки для украшения.
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Приготовление:
- Куриную печень тщательно промойте, очистите от пленок и прожилок. Нарежьте печень на небольшие кусочки.
- На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите кусочки печени и обжарьте на среднем огне до полуготовности примерно 3-4 минуты с каждой стороны. После чего выложите печень на тарелку.
- В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте нарезанные грибы и обжаривайте до готовности грибов.
- Верните печень на сковороду к грибам, добавьте горчицу и сметану. Перемешайте и тушите на медленном огне под закрытой крышкой 5-7 минут. По вкусу добавьте соль и перец.
- Проверьте готовность печени — она должна быть мягкой, но не пересушенной. При необходимости добавьте немного воды или бульона, чтобы соус не был слишком густым.
- Перед подачей посыпьте блюдо свежими травами. Куриную печень с грибами в сметанно-горчичном соусе подавайте с гарниром по вашему выбору, например, с пюре или отварным рисом.
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