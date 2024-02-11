Макароны с семгой и помидорами: быстрый и сытный ужин за несколько минут

Макароны с рыбой — это не только вкусно, но и полезно. Этот рецепт подойдет для любого случая, будь то повседневный ужин или торжественный обед.

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Макароны с семгой и помидорами — идеальный выбор для быстрого, но изысканного обеда или ужина, сочетающий в себе нежность рыбы, аромат свежих томатов и насыщенность итальянских специй. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и добавит в ваш рацион полезные жиры омега-3, сообщает Say7.

Ингредиенты:

300 г макарон (лучше использовать спагетти или феттучини);

200 г филе семги (свежей или слабосоленой);

2 средних помидора;

1 маленький пучок свежего базилика;

2 зубчика чеснока;

50 мл оливкового масла;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

пармезан (по желанию) для подачи.

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Приготовление:

Филе семги нарежьте небольшими кусочками. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Чеснок измельчите. Базилик мелко нарубите. В большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите. Варите макароны согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, немного оставив для соуса. На среднем огне разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Обжарьте чеснок до золотистого цвета. Добавьте кусочки семги, жарьте 2-3 минуты, затем добавьте помидоры. Тушите все вместе еще 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте макароны в сковороду к семге и помидорам, аккуратно перемешайте на слабом огне, чтобы макароны равномерно покрылись соусом. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от варки макарон. Перед подачей посыпьте блюдо нарубленным базиликом и, при желании, свеженатертым пармезаном.

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