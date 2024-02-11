Картофельный салат с черной редькой и яблоками: рецепт сочного и витаминного блюда

Овощной салат с майонезом – отличный выбор для праздничного стола или семейного ужина. Он сытный, но в то же время свежий и легкий. Попробуйте, и он обязательно станет одним из ваших любимых блюд.

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Если вы ищете необычный и питательный салат, который поразит ваших гостей не только вкусом, но и оригинальным сочетанием ингредиентов, попробуйте картофельный салат с черной редькой, яйцами, яблоками и овощами. Это блюдо отличается своей хрустящей текстурой, сочностью и ярким вкусом, а майонез добавит салату пикантности и насыщенности, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

3 средних картофелины;

1 черная редька;

2 свежих яблока;

3 вареных яйца;

1 маленький огурец;

1 морковь;

зелень (укроп, петрушка) по вкусу;

150 г майонеза;

соль, черный перец по вкусу.

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Приготовление:

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, затем охладите, очистите и нарежьте кубиками. Черную редьку и морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Огурец нарежьте тонкими полосками или кубиками. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца нарежьте кубиками или разделите на белки и желтки, затем белки нарежьте, а желтки потрите на терке. В большой миске смешайте картофель, черную редьку, морковь, яблоки, огурцы и яйца. Добавьте мелко нарезанную зелень. Салат заправьте майонезом, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Если любите более острые блюда, можете добавить немного измельченного чеснока или лук. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике не менее часа. Это позволит всем ингредиентам пропитаться майонезом и вкусами друг друга.

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