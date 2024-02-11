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Картофельный салат с черной редькой и яблоками: рецепт сочного и витаминного блюда

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Фото: 1000.menu | Картофельный салат с черной редькой

Овощной салат с майонезом – отличный выбор для праздничного стола или семейного ужина. Он сытный, но в то же время свежий и легкий. Попробуйте, и он обязательно станет одним из ваших любимых блюд.

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Если вы ищете необычный и питательный салат, который поразит ваших гостей не только вкусом, но и оригинальным сочетанием ингредиентов, попробуйте картофельный салат с черной редькой, яйцами, яблоками и овощами. Это блюдо отличается своей хрустящей текстурой, сочностью и ярким вкусом, а майонез добавит салату пикантности и насыщенности, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

  • 3 средних картофелины;
  • 1 черная редька;
  • 2 свежих яблока;
  • 3 вареных яйца;
  • 1 маленький огурец;
  • 1 морковь;
  • зелень (укроп, петрушка) по вкусу;
  • 150 г майонеза;
  • соль, черный перец по вкусу.

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Приготовление:

  1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, затем охладите, очистите и нарежьте кубиками. Черную редьку и морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Огурец нарежьте тонкими полосками или кубиками.
  2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца нарежьте кубиками или разделите на белки и желтки, затем белки нарежьте, а желтки потрите на терке.
  3. В большой миске смешайте картофель, черную редьку, морковь, яблоки, огурцы и яйца. Добавьте мелко нарезанную зелень.
  4. Салат заправьте майонезом, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Если любите более острые блюда, можете добавить немного измельченного чеснока или лук.
  5. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике не менее часа. Это позволит всем ингредиентам пропитаться майонезом и вкусами друг друга.

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