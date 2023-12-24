Жульєн з куркою та грибами: класичний рецепт святкової гарячої закуски

Жульєн — гаряча закуска, яку подають у невеликому горщику — кокотниці. Сьогодні багато хто любить цю страву, рецепт приготування якої до нас прийшов із Франції.

Класичний Жульєн із куркою та грибами запікається в густому сметанному соусі. Зверху виходить апетитна сирна скоринка. Цю страву дуже часто багато хто готує на свята, пише 1000. Menu.

Інгредієнти

Основні продукти:

куряче філе — 250 г;

гриби печериці — 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

твердий сир — 100 г;

рослинна олія — 2 столові ложки;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Для соусу:

вершкове масло — 40 г;

молоко — 250 г;

сметана — 250 г;

борошно пшеничне — 1 столова ложка;

сіль — за смаком.

Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на приготування чотирьох порцій.

Приготування

Крок 1. Відваріть курку приблизно 30 хвилин (залежно від розміру шматка). Потім вогонь вимкніть і залиште м'ясо остигати прямо в бульйоні.

Крок 2. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Гриби промийте під прохолодною водою і добре обсушіть, наріжте на тонкі пластини.

Крок 3. Розігрійте на середньому вогні сковорідку, налийте рослинну олію. Обсмажте цибулю кілька хвилин, помішуючи, до прозорості. Потім викладіть до цибулі печериці. Посоліть і поперчіть. Смажте гриби до випаровування води та рум'яного кольору.

Крок 4. Увімкніть духовку на 180 градусів. Далі готуємо соус. Молоко підігрійте до гарячого стану. Візьміть сотейник із товстим дном. Всипте в нього борошно і злегка обсмажте його, постійно помішуючи. Покладіть до борошна вершкове масло. Швидко помішуючи вінчиком, перемішайте борошно з маслом до однорідності. Потім, також за активного розмішування, влийте в сотейник молоко. Соус має бути однорідним, без грудочок. Доведіть масу до кипіння, він трохи загусне. Остудіть соус і додайте в нього сметану, посоліть, поперчіть і все добре перемішайте. Густий соус можна розбавити молоком, оскільки він має бути текучим. Якщо в соусі залишилися грудочки, можна масу збити блендером.

Крок 5. Сир потрібно натерти на крупній тертці. У невеликі формочки (кокотниці) розкладіть нарізану кубиками курку, гриби з цибулею, залишивши зверху трохи місця. Залийте все соусом, посипте тертим сиром.

Крок 6. Запікайте "Жульєн" у духовці, попередньо розігрітій до 180°С, 15-20 хвилин. Сир має злегка зарум'янитися. Подавайте страву гарячою.

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