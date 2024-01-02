Що чекати після того, як спіткнувся - народні прикмети та забобони

Часто ми не придаємо значення, коли щось робимо, чи спіткнулися, чи зачепилися одягом за щось, чи вдарилась пальцем. Ми це сприймаємо як випадковість. Однак в давні часи, кожна подія мала своє значення. Особливо, якщо це стосувалося спотикань.

Здавалося б, що тут такого, з ким не буває, випадково спіткнувся. Але насправді є різні прикмети та забобони, які розповідають, що може віщувати ця прикрість, пише vseznayko.com.

Якщо ви спіткнулися, обов’язково зверніть увагу на яку ногу, адже це має неабияке значення.

Права нога. Ця частина тіла вважається щасливою, удачливою та символізує істину, однак, якщо це стосується спотикань, неприємностей, то вона і несе відповідні наслідки. Тому існує повір’я, якщо спіткнувся на праву ногу значить очікуй проблем.

Предки говорили, що якщо спіткнувся на праву ногу, значить злі духи принесуть у твоє життя неприємності та перешкоди.

Також вважалося, що це можу бути попередженням від ангела-охоронця, який намагається вберегти від бід. Загалом спіткання на праву ногу вважалося знаком з гори, людина повинна була проаналізувати своє життя та зробити висновки, що вона робить не так.

Щоб запобігти невдачам існувало повір’я, що потрібно після спотикання обов’язково перехреститися, повернутися додому, глянути в дзеркало та розчесати волосся. Таким чином, немов дати зрозуміти, що ви прийняли знак.

Ніжки Фото: кадр из фильма

Ліва нога навпаки ж, приносить позитив. Існувала думка, що таким чином ангел-охоронець намагається вберегти людину від чогось поганого. Також як прикмета існувала думка, якщо спіткнутися на ліву ногу, то найближчим часом можна очікувати винагороду за свою працю. У давнину це також вважалося знаком майбутнього, що попереду тебе чекає вдача та тріумф.

Крім ноги, має значення і місце в якому ви спіткнулися. Якщо це сталося у дверях будинку, то це означало, що день буде вкрай невдалим.

Якщо ви спіткнулися на дорозі, то тут важливо звернути увагу на дату свого народження. Якщо цифри парні, значить день буде вдалий, якщо не парні, то краще змінити свій маршрут та піти іншою дорогою.

Якщо спіткнулися на сходах піднімаючись на верх також варто звернути на яку ногу — на праву ногу, тоді вас очікує зустріч з близькими друзями, якщо на ліву — з ворогами.

Якщо ви спіткнулися спускаючись на ліву ногу — до вас прихильні почуття, любов та романтика, а якщо на праву — чекайте невдач.

Якщо ви спіткнулися і впали — це є позитивним знаком. Значить вас чекає успіх у ваших починаннях.

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