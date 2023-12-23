Зігріваючий німецький зимовий суп: Піхельштайнер або рагу Бісмарка

Густий, гарячий, ситний і дуже смачний німецький суп Піхельштайнер — це найкраще рішення для обіду або вечері в зимові холоди.

У різних країнах світу є свої улюблені рецепти супів і юшок, і сьогодні ми представляємо вам густий і ситний німецький піхельштайнер, друга назва якого — рагу Бісмарка, який урізноманітнить ваше меню холодними зимовими вечорами. Рецептом супу поділився жіночий портал Ivona.

Цей суп входить до золотої колекції 100 найвідоміших рецептів світу. Уже понад 130 років на честь цього супу в німецькому місті Регені проводять щорічний фестиваль на відкритому повітрі, що супроводжується нічними катаннями на човнах, костюмованою ходою, строкатим ярмарком і феєрверком.

Інгредієнти

м'ясо (свинина, яловичина, курятина або телятина) — 600 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

картопля — 750 г;

коренева селера — 200 г;

морква — 3 шт;

цибуля-порей — 1 стебло;

сіль — за смаком;

порошок солодкої паприки — за смаком;

петрушка — 1 пучок;

м'ясний бульйон або окріп.

Приготування

Підготовка Інгредієнтів:

Наріжте м'ясо на шматочки. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Очистіть картоплю, селеру та моркву. Наріжте картоплю кубиками, моркву — товстими кружальцями. Цибулю-порей поріжте тонкими кільцями. Порубайте петрушку.

Приготування Супу:

По черзі покладіть м'ясо, картоплю та решту овочів у каструлю. Залийте гарячим м'ясним бульйоном або просто водою так, щоб покрити верхній шар інгредієнтів. Посоліть і додайте порошок солодкої паприки. Варіть під кришкою на слабкому вогні близько півтори години.

Суп Піхельштайнер або рагу Бісмарка

Готовий суп розлийте по тарілках, додайте рубану петрушку і подавайте гарячим.

Нагадаємо, рецепти найкращих зимових супів: ірландського Чаудера і турецького крем-супу з червоною сочевицею. Класичний ірландський Чаудер готується з рибою, а для турецького супу з червоною сочевицею знадобляться пряні трави та лимон.

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