Дайвер дружить із величезною тигровою акулою понад два десятиліття (відео)

За словами Джима Абернеті, ця дружба — одна з найкращих речей, яка з ним трапилася. Акула впізнає аквалангіста, навіть якщо він змінює спорядження.

Джим Абернеті з Флориди стверджує, що вже майже 23 роки дружить із 15-футовою (15 футів = 4,57 м — ред.) акулою на ім'я Емма. Він описує її як "грайливу собаку", а не небезпечного хижака, повідомляє The Sun.

Щоразу, коли Джим заходить у воду, вона підпливає до нього і треться головою на знак прихильності. Це не та поведінка, яку більшість людей очікують від величезної тигрової акули, яка може легко розірвати людину на частини.

"Що робить Емму такою особливою, так це те, що вона справді велика, вона величезна. Ти дивишся на неї так, ніби це, можливо, останнє, що ти робиш у житті. Але, перебуваючи у воді певний час, починаєш розуміти, що вона любляча і лагідна. Це не безмозкі монстри-людожери, а розумні істоти, такі ж, як кішки і собаки. Плавати з Еммою — це все одно, що кататися по траві зі своїм ретривером, це дуже весело", — поділився чоловік.

Як вони подружилися

Джим Абернеті пірнав у районі Тайгер-Біч 2001 року, коли вперше помітив гігантську тигрову акулу, що кружляла за кілька футів від нього. Зрештою вона підпливла до нього. Джим побачив, що акула поранена. Ризикуючи, йому вдалося витягнути рибальський гачок з її пащі. Відтоді Абернаті кілька разів рятував хижачку: виймав гачки з Емми. Так вони стали найкращими друзями.

Емма наближалася до Джима щоразу, коли він пірнав у її районі. Акула могла впізнати його, навіть якщо він змінював спорядження для дайвінгу. Згодом вона вивчила сигнали його рук — запрошення потерти їй голову. Як стверджує Абернеті, величезна риба почала поводитися як "грайлива собака, яка любить, коли її гладять".

"Мати зв'язок, який триває весь час, поки ви перебуваєте у воді, це так зворушливо і так вражаюче. Одна з найкращих речей, які зі мною трапилися, — це відкриття ніжної сторони акул", — заявив дайвер.

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