Лаваш із грибами та сиром у духовці: рецепт простої закуски

Цю страву під силу приготувати навіть господині-початківцю. Готується рулет дуже просто і швидко, а виходить смачно і красиво. Таку страву можна приготувати на новорічний стіл.

Така закуска не залишить нікого байдужим. Лаваш із грибами та сиром у духовці робиться з найпростіших і найдоступніших продуктів. У гарячому вигляді ця страва буде схожа на "Жульєн", пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування шести порцій знадобиться:

1 тонкий лист лаваша;

250 г печериць;

150 г твердого сиру;

3 яйця;

50 г майонезу;

2 столові ложки рослинної олії;

20 г кропу;

чорний мелений перець за смаком.

Приготування

Крок 1. Гриби вимийте, обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте.

Крок 2. На сковороді розігрійте рослинну олію. Обсмажте гриби до готовності.

Крок 3. Твердий сир натріть на середній тертці. Кріп вимийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Крок 4. Яйця відваріть круто, остудіть, відокремте білки від жовтків і дрібно наріжте окремо.

Крок 5. Розстеліть аркуш лаваша і промажте майонезом. У середину викладіть шарами смажені печериці, жовтки, потім білки. Накрийте начинку правою частиною лаваша. Зверху промажте майонезом, посипте сиром і кропом.

Крок 6. Накрийте шар сиру та зелені лівою частиною лаваша і також промажте майонезом.

Крок 7. Згорніть лаваш рулетом і відправте в розігріту до 180°С духовку на 10-15 хвилин або до появи рум'яної скоринки. Готовий рулет наріжте на частини. Його можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді.

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