Салат із куркою, ананасами, печерицями та сиром: рецепт святкової страви

Салат з ананасом і куркою — це страва, яку багато господинь подають на Новий рік або Різдво. Він легкий у приготуванні, водночас дуже смачний і ароматний.

Соковитий, яскравий салат матиме гідний вигляд на вашому святковому столі. Салат із курячого м'яса, грибів і сиру сподобається багатьом. Стиглий ананас додасть страві пікантності, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування шести порцій знадобляться такі продукти:

куряче філе — 230г;

гриби печериці — 230г;

твердий сир — 100 г;

свіжий ананас — 200 г;

яйця — 4 шт. (великі);

цибуля ріпчаста — 1 середня цибулина;

цибуля зелена — 3-4 пера (для прикраси);

рослинна олія — 3 столові ложки;

волоські горіхи — 30 г подрібнених і для прикраси 18 цілих половинок;

майонез — 4 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Відваріть куряче філе, додавши у воду кілька горошин перцю, невелику цибулину, лавровий лист, приблизно 35 хвилин. Залиште остигати м'ясо прямо в бульйоні.

Крок 2. Печериці промийте, обсушіть, розріжте на дві частини, потім — скибочками. Цибулю очистіть і наріжте так само, як і гриби. Варене куряче філе та яйця наріжте дрібними кубиками.

Крок 3. Цибулю обсмажте на пательні з рослинною олією, додайте гриби. Смажте гриби з цибулею до готовності, щоб випарувалася вся рідина. Наприкінці посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 4. Ананас очистіть, м'якоть дрібно наріжте, відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Крок 5. Сир і яйця натріть на дрібній тертці, додайте кілька ложок майонезу і перемішайте.

Крок 6. До курячого філе додайте подрібнені волоські горіхи. Заправте майонезом, поперчіть і перемішайте.

Крок 7. На дно бажано овального блюда викладаємо перший шар зі смажених грибів так, щоб створювалася форма ананаса. Далі — куряче філе, шматочки ананаса. Зверху та з боків покриваємо яєчно-сирною сумішшю.

Крок 8. Посипаємо подрібненими горіхами. Прикрашаємо салат половинками волоських горіхів, встромляємо пір'я зеленої цибулі, створюючи образ ананаса.

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