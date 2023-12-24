Салат із куркою, ананасами, печерицями та сиром: рецепт святкової страви
Салат з ананасом і куркою — це страва, яку багато господинь подають на Новий рік або Різдво. Він легкий у приготуванні, водночас дуже смачний і ароматний.
Соковитий, яскравий салат матиме гідний вигляд на вашому святковому столі. Салат із курячого м'яса, грибів і сиру сподобається багатьом. Стиглий ананас додасть страві пікантності, повідомляє 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування шести порцій знадобляться такі продукти:
- куряче філе — 230г;
- гриби печериці — 230г;
- твердий сир — 100 г;
- свіжий ананас — 200 г;
- яйця — 4 шт. (великі);
- цибуля ріпчаста — 1 середня цибулина;
- цибуля зелена — 3-4 пера (для прикраси);
- рослинна олія — 3 столові ложки;
- волоські горіхи — 30 г подрібнених і для прикраси 18 цілих половинок;
- майонез — 4 столові ложки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
Крок 1. Відваріть куряче філе, додавши у воду кілька горошин перцю, невелику цибулину, лавровий лист, приблизно 35 хвилин. Залиште остигати м'ясо прямо в бульйоні.
Крок 2. Печериці промийте, обсушіть, розріжте на дві частини, потім — скибочками. Цибулю очистіть і наріжте так само, як і гриби. Варене куряче філе та яйця наріжте дрібними кубиками.
Крок 3. Цибулю обсмажте на пательні з рослинною олією, додайте гриби. Смажте гриби з цибулею до готовності, щоб випарувалася вся рідина. Наприкінці посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 4. Ананас очистіть, м'якоть дрібно наріжте, відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.
Крок 5. Сир і яйця натріть на дрібній тертці, додайте кілька ложок майонезу і перемішайте.
Крок 6. До курячого філе додайте подрібнені волоські горіхи. Заправте майонезом, поперчіть і перемішайте.
Крок 7. На дно бажано овального блюда викладаємо перший шар зі смажених грибів так, щоб створювалася форма ананаса. Далі — куряче філе, шматочки ананаса. Зверху та з боків покриваємо яєчно-сирною сумішшю.
Крок 8. Посипаємо подрібненими горіхами. Прикрашаємо салат половинками волоських горіхів, встромляємо пір'я зеленої цибулі, створюючи образ ананаса.
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