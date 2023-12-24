Фаршировані помідори "Дід Мороз": рецепт святкової закуски

Свіжий помідор і ситна сирна начинка стануть чудовим доповненням вашого новорічного меню. На приготування піде всього 30 хвилин.

Поставте на новорічний стіл їстівного Діда Мороза. Ця закуска створить святковий настрій за столом як для дітей, так і для дорослих. А найголовніше, що готувати Діда Мороза швидко і весело. Залучіть до процесу дітей, і новорічні приготування надовго залишаться в їхній пам'яті, пише Мetro.

Інгредієнти

Для приготування п'яти порцій цієї страви знадобляться такі продукти:

200 г твердого сиру;

2 зубчики часнику;

10 помідорів середнього розміру;

4 столові ложки майонезу.

Приготування

Твердий сир потрібно натерти на дрібній тертці. Почистити та дрібно нарізати часник. Змішати тертий сир і часник із майонезом. Помити помідори, зрізати шкірку й акуратно чайною ложкою видалити насіння. Наповнити помідори так, щоб начинка трохи виступала над поверхнею. Обрізані кінці покласти зверху і прикрасити фаршировані кульки. Зробити очі за допомогою сушеного насіння гвоздики, а ніс — гранатовими зернами. Зробити вуса та бороду за допомогою майонезу. Розкладіть готову закуску акуратно на тарілці та поставте на 30–45 хвилин у холодильник. Ваші гості будуть просто в захваті.

Рекомендація: майонез краще приготувати самостійно. Буде смачнішим і кориснішим.

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