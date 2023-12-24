Лише на 90 секунд: студенти подали до суду за те, що іспит закінчився раніше терміну

Під час щорічної події вживають різних заходів, щоб допомогти студентам зосередитися на іспиті, наприклад, закривається національний повітряний простір.

Група південнокорейських студентів подала до суду через те, що вступний іспит до університету закінчився на 90 секунд раніше терміну, повідомляє Yonhap.

Молоді люди вимагають відшкодування збитків у розмірі 20 мільйонів вон (15 400 доларів США) кожному. За словами їхніх адвокатів, помилка вплинула на інші іспити студентів.

Вступний іспит до університету, відомий як "Сунін", є восьмигодинним тест-марафоном, під час якого студенти мають скласти кілька предметів. Це один із найскладніших іспитів у світі і ставки тут надзвичайно високі.

Від нього залежить не тільки вступ до коледжу та працевлаштування, а й навіть майбутні стосунки. Під час цієї щорічної події вживають різних заходів, щоб допомогти студентам зосередитися на іспиті, наприклад, закривають національний повітряний простір і відкладають відкриття фондового ринку.

Щонайменше 39 учасників іспиту подали позов, стверджуючи, що в одному з центрів тестування в Сеулі дзвінок продзвенів завчасно під час першої частини іспиту — тесту з корейської мови.

Деякі кандидати нібито одразу ж висловили протест, але викладачі все одно прийняли їхні відповіді. Вчителі визнали свої помилки перед початком наступного етапу і дозволили лише відмітити порожні місця в бланках, але не змінювати вже готові відповіді.

За даними журналістів, студенти були настільки засмучені, що не могли зосередитися далі. Деякі з них відмовилися від іспиту і пішли додому. У юридичній фірмі заявили, що органи освіти не принесли жодних вибачень або пояснень і не вжили заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів, хоча з моменту події минуло понад місяць.

Юристи повідомили, що вчитель, відповідальний за дзвінок, використовував приватний пристрій замість державного годинника.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що, на думку вчених, вища освіта пов'язана з підвищеним ризиком депресії та тривоги порівняно з їхніми однолітками, які не здобувають освіту.