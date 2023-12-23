Чарівне печиво "Макові сніжинки": швидко, красиво і смачно

На приготування новорічного печива піде менше години. Це новорічне печиво можна повісити на ялинку або спорудити з нього солодку ялинку на святковий стіл.

Новорічні традиції часто включають прикрашання ялинки не тільки іграшками, а й солодощами, приносячи в дім атмосферу чарівництва та затишку. Цього року додайте особливий штрих до святкового настрою, приготувавши печиво "Макові сніжинки". Цей рецепт, яким поділився сайт Cookorama, перетворить ваш стіл на казкове місце зустрічі для всієї родини.

Печиво "Макові сніжинки" Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Інгредієнти

Борошно пшеничне — 300 г;

Куряче яйце — 1 шт;

Цукор — 45 г;

Вершкове масло — 75 г;

Рідкий мед — 20 г;

Жирна сметана — 15 г;

Сухий мак — 15 г;

Сода — 1 ч. л.

Приготування

Крок 1

Збийте яйце з цукром до світлої, пишної маси.

Крок 2

Додайте в масу рідкий мед, остигле розтоплене масло і жирну сметану.

Крок 3

Введіть сухий мак і просіяне з содою борошно.

Крок 4

Вимісіть тісто до однорідності.

Крок 5

Розкачайте тісто і виріжте печиво у формі сніжинок або інших фігур.

Крок 6

Викладіть на деко, застелене пергаментом, і випікайте за 180°C близько 12 хвилин.

Крок 7

Остудіть і викладіть на блюдо.

Створіть із печива чудову ялинку, уклавши його шарами та зменшуючи діаметр кожного ярусу. На вершину помістіть цукерку і посипте цукровою пудрою для імітації снігу. Також можете використовувати печиво як новорічні прикраси для ялинки, прив'язавши до них стрічки. Ці ласощі прикрасять ваш дім і принесуть радість як дітям, так і дорослим.

Печиво "Макові сніжинки"

Нагадаємо, як спекти розкішне різдвяне печиво з натуральним шоколадом і м'ятою. Ніжне всередині, з хрусткою цукровою скоринкою, вкритою гарними тріщинками, це печиво буде одним із фаворитів вашого святкового меню.

Раніше Фокус писав, як приготувати до свята традиційне печиво медові "миколайчики". Цей рецепт не тільки потішить вас своїм смаком і святковим ароматом, а й може стати чудовою розвагою для всієї родини, якщо ви приготуєте і прикрасите його разом з дітьми.