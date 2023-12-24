Шеф-кухар готує страви, використовуючи побутову техніку в готелі (відео)

Пишні млинці просто з праски та ніжна спаржа з чайника. Не тільки такі страви готує професійний кухар із Великої Британії. Його публікації в соціальній мережі набирають мільйони лайків.

Англійський шеф-кухар став зіркою TikTok завдяки відеороликам, у яких він готує вишукані страви ресторанного рівня, використовуючи побутову техніку готельного номера, повідомляє CNN.

Житель Корнуолла Джаго Рендлс два тижні проживав у готелі Gec Granville Suites у Ванкувері після прибуття до Канади, щоб влаштуватися на нову роботу на гірськолижному курорті у Вістлері, Британська Колумбія.

Використовуючи все, від кавоварки до праски, він створив серію відеороликів під назвою "Ізольована кухня", в яких показує приготування таких страв, як яйця-пашот з голландським соусом, лосось з рисовою вермішеллю і бок-чой.

Його перше відео було опубліковано тільки 22 листопада і вже зібрало 3,7 мільйона лайків у соціальній мережі. Його публікації привернули увагу загальновідомого шеф-кухаря Гордона Рамзі.

"Схоже, це пристойна їжа, безумовно, одна з найкращих, які я бачив у будь-якому готелі", — вважає Рамзі.

Хоча їжа Рендлса виглядає дуже смачною, але не всіх користувачів його зусилля приголомшили. Джанго використовує у своїх відео пергамент для випічки та фольгу, щоб захистити свої прилади та дотримуватися гігієни під час приготування їжі. Однак його дії викликають безліч критичних коментарів.

"Багато років тому працювала домробітницею. Сім'я прийшла і приготувала їжу в кімнаті. Весь тиждень там смерділо", — написала жінка на ім'я Ньют.

"Оскільки я працюю на постійній основі в готельних номерах, саме через вас ми не користуємося чайниками та прасками", — прокоментувала відео Джаго дівчина на ім'я Крісті.

Рендлс не єдиний британець, який цього року експериментував з кулінарними новинками в готельних номерах. Шотландець Джиммі Стюарт уже кілька місяців розважає свою віддану аудиторію TikTok своїми роботами в стилі МакГайвера. Він готував курку і бекон, обернувши м'ясо навколо випрямляча для волосся.

Раніше, 20 грудня, повідомлялося, що у США відкриється ресторан, де готувати і подавати будуть роботи. Штучний інтелект контролюватиме всі процеси — від готування до подачі, а клієнти зможуть спостерігати за роботом-кухарем Flippy 2.