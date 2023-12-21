Як приготувати оладки на кефірі: ідеальний рецепт для сніданку
Оладки — одна з улюблених страв багатьох людей. Ці легкі млинці можна подати з найрізноманітнішими добавками: від класичної сметани до солодкого варення або свіжих фруктів.
Оладки на кефірі — це універсальна страва, ідеальна для сніданку чи затишного вечірнього чаювання. Експериментуйте з різними інгредієнтами та насолоджуйтеся чудовим смаком, пише Redpost.
Інгредієнти
- 1 склянка кефіру;
- 1,5-2 склянки борошна;
- 1 яйце;
- 2-3 столові ложки цукру;
- 0,5 чайної ложки соди;
- дрібка солі;
- рослинна олія для обсмажування.
Приготування
Крок 1. Змішайте в одній мисці кефір, яйце, цукор і сіль. В окремій ємності з'єднайте борошно з содою.
Крок 2. Не поспішаючи з'єднайте інгредієнти, ретельно розмішуючи до гладкої маси.
Крок 3. Нагрійте пательню з невеликою кількістю олії та ложкою викладайте тісто. Обсмажте оладки до золотистого кольору по 1-2 хвилини з кожного боку.
Подавайте оладки гарячими, додавши до них те, що вам найбільше подобається.
Альтернативні варіанти:
- Можна додати в тісто ягоди для додаткового смаку.
- Спробуйте додати в тісто какао або шоколадні шматочки.
- Використовуйте цільнозернове борошно замість білого та замініть цукор на мед або стевію.
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