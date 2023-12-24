Рецепт приготування курячого м'яса з грибами та сиром: смачно та ситно

Куряче м'ясо з печерицями та сиром — це вишукана, але водночас проста в приготуванні страва, яка прикрасить будь-який стіл і потішить вас і ваших близьких своїми смаковими якостями.

Приготування курячого м'яса у французькому стилі — це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Ця страва поєднує в собі ніжні шматочки курки, ароматні гриби, сир, цибулю та часник під золотистою скоринкою майонезу. Просто в приготуванні, але така вишукана. Куряче м'ясо по-французьки можна приготувати на свята, пише Nur.

Інгредієнти

куряче філе — 500 г;

печериці — 300 г;

твердий сир — 200 г;

велика цибулина — 1 шт;

часник — 2-3 зубчики;

майонез — 150 г;

сіль, перець за смаком;

соняшникова олія для обсмажування.

Приготування

Крок 1. Підготовка:

наріжте куряче філе на шматки, відбийте, посоліть і додайте перець;

наріжте цибулю на півкільця, а часник дрібно порубайте;

наріжте печериці на пластини;

натріть сир.

Крок 2. У сковороді з нагрітою олією обсмажте курку до утворення рум'яної скоринки.

Крок 3. У цій же пательні пасеруйте цибулю до м'якості, додайте гриби та часник і готуйте до випаровування рідини.

Крок 4. Викладіть курку у форму для запікання, зверху розподіліть гриби з цибулею.

Крок 5. Намажте поверхню майонезом. Посипте тертим сиром.

Крок 6. Запікайте в духовці за 180°C приблизно 25 хвилин до появи золотистої скоринки на сирі.

Подавайте цю багату смаками страву гарячою, прикрашеною свіжою зеленню. Вона чудово поєднується з легкими гарнірами.

Раніше Фокус публікував рецепт запіканки з куркою, сиром і цибулею по-французьки. Вона готується нашвидкуруч і має дуже апетитний вигляд.