"Трохи Скрудж": бабуся, яка бере з родини гроші за вечерю на Різдво, підняла ціну

В оплату за святкування Різдва входить харчування на кілька днів. Сім'я отримує міні-шведський стіл із сендвічами, вечерю зі смаженої індички з усіма гарнірами та чотирма десертами.

Мешканка Великої Британії з Кардіффа, яка щороку бере з сім'ї плату за різдвяну вечерю, вирішила підвищити ціни. Плату вона стягує навіть зі своїх маленьких онуків, повідомляє Metro.

63-річна Керолайн Даддрідж уже сім років просить своїх родичів зробити свій внесок у святкування Різдва. Напередодні свята вона заявила, що має намір продовжити традицію, але підвищила ставки на 2023 рік.

Минулого року вона взяла зі своїх двох синів 15 фунтів (715 грн. — ред.), але три доньки заплатили тільки 10 фунтів (477 грн. — ред.), тому що в них була робота на неповний день.

Її четверо онуків, старших за п'ять років, внесли по 5 фунтів стерлінгів кожен, а у двох дітей, молодших за п'ять років, через батьків попросили 2,50 фунта стерлінгів.

"Я підняла ціни для дівчаток цього року на 2 фунти, тому що мені трохи дорікали люди в тому, що я проявляю сексизм. Я не впевнена, що це покриє вартість за обід на Різдво, тому що, коли ви купуєте кілька продуктів, це обходиться приблизно в 30 або 40 фунтів. Це — не різдвяні штучки, а звичайний шопінг", — пояснила своє рішення Керолайн.

Фото: Служба новин Уельса

Бабуся сказала, що брати гроші з її сім'ї "легко" і що це "важливий урок для дітей", щоб вони навчилися поводитися з грошима і не бути марнотратними.

У вартість її послуг входить харчування на кілька днів. Сім'я отримує міні-шведський стіл із сендвічами, вечерю зі смаженої індички або горіхів з усіма гарнірами і чотирма десертами на Різдво, а також повний шведський стіл 26 грудня.

Керолайн стверджує, що це "гарне співвідношення ціни та якості", і наполягає, що вона працює над тим, щоб харчування було максимально економним.

"Я також готую їжу для своїх батьків і приношу її їм — тепер їм здається, що це занадто багато для мене", — розповіла вона.

Жінка просить своїх родичів відправляти гроші до 1 грудня кожного року.

Фото: Служба новин Уельса

Вона сказала, що це допомагає їй "відстежувати тих, хто відстав", додавши: "Я заходжу у свій банківський рахунок і перевіряю, хто заплатив за різдвяну вечерю в листопаді".

Її п'ятеро дітей віком від 24 до 37 років та їхні половинки завжди віддають гроші, незважаючи на скарги.

Керолайн Даддрідж розповіла, що, хоча деякі називають її "трохи Скруджем", а багато хто вважає, що це чудова ідея.

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