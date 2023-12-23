"Остання крапля": жінка вигнала ледачого чоловіка і сина з дому за три дні до Різдва

Незадоволена дружина і мати дійшла до точки кипіння у зв'язку з лінощами чоловіка і сина, вигнавши їх з дому незадовго до свята і заборонивши повертатися.

Жінка дуже сильно розлютилася на чоловіка і сина. Напередодні свята вона вигнала їх обох з дому. Це сталося за три дні до Різдва, повідомляє Mirror.

38-річна жінка зізналася, що ситуація, яка склалася, стала "останньою краплею", яка довела її до крайнощів і розпалила ворожнечу між нею, її 41-річним чоловіком і 13-річним сином.

"Вічно я благаю чоловіка більше робити по дому, але він продовжує залишатися ледачою дитиною. Він робить мінімум, коли я його змушую, і все. І наш син у нього вчиться. Не займається домашніми справами, не прибирає за собою, а чекає, що його 15-річна сестра все зробить", — поділилася жінка.

Вона розповіла, як її чоловік і син відкидають усі прохання про допомогу. Напередодні дочка запросила подругу і свого хлопця до себе додому. Жінка зателефонувала чоловікові і попросила його та сина прибратися перед їхнім приїздом. Однак вони нічого не зробили і в будинку панував безлад: "Я ніколи в житті не почувалася так ніяково. Подруга посміхнулася і обмінялася з хлопцем поглядами. Хвилин через 20 вони пішли".

Відсутність поваги з боку чоловіка і сина розлютила її, тож жінка сказала їм обом піти і не повертатися, доки не навчаться бути шанобливими і допомагати по дому.

"Відтоді мій син телефонував мені з мотелю, де вони з чоловіком зупинилися, і благав впустити його назад. Я сказала йому, що про це він може знову запитати мене у 2024 році, і я, можливо, передумаю. Їм заборонено з'являтися на Різдво і Новий рік. Думаю, мій син тоді повернеться, а чоловік — ще не впевнена", — поділилася 38-річна дружина і мати.

Вона зізналася, що, хоча і вважає свій вчинок правильним, її мама і сестра були категорично проти її рішення, особливо з огляду на пору року: "Вони думають, що я занадто сувора, особливо до свого сина. Але я дала їм серйозний сигнал для пробудження. І наразі мені плювати на чоловіка".

У соціальній мережі, прочитавши цю історію, один користувач написав: "Ви не можете навчити свого сина бути порядною людиною і прибирати за собою. Якщо ваш син відмовиться дотримуватися правил, він може залишитися з батьком".

Інший читач підтримав таке суворе рішення: "Нехай син побачить, як це — бути дорослим чоловіком. Це — спосіб відстояти свою позицію".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонерка вигнала зі свого будинку голого чоловіка. Слідчі вважають, що агресивний порушник закону міг мати проблеми з психічним здоров'ям.