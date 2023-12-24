Дівчина з "найбільшими губами у світі" подарує собі на Різдво нові філери (фото)

Модель Андреа Іванова зізналася, що цього Різдва побалує себе ще більшою кількістю наповнювача для губ. А 2024 року піде на додаткові косметичні процедури, щоб отримати "абсолютно нове обличчя".

Андреа Іванова з Болгарії, яку вважають жінкою з "найбільшими губами у світі", розчарувала свою сім'ю зізнанням, що як різдвяний подарунок вирішила придбати ще одну додаткову порцію філерів, повідомляє Mirror.

Дівчина не збирається припиняти робити ін'єкції в губи найближчим часом. 26-річна модель витратила трохи менше 20 000 фунтів стерлінгів (близько 954 000 грн. — ред.) на свої надуті губи. Зараз вона хоче встановити новий рекорд для найбільших щік у світі.

Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа зізналася, що їй "подобається зустрічати новий рік" з новими процедурами. Вона сказала: "Я точно не знаю, скільки грошей у мене на обличчі. Я витрачала на це гроші протягом багатьох років, тому сума досить велика".

Однак колишня студентка-філософ стверджує, що її сім'я і друзі "стурбовані" її здоров'ям.

"Сім'я і родичі думають, що зі мною станеться щось погане і що всі косметичні процедури можуть призвести до фатальних наслідків у майбутньому. Я знаю, що їм не подобається моя зовнішність з усіма цими змінами, вони думають, що я занадто скандальна і неестетична — але в цьому сенсі я занадто подобаюся собі", — заявила Андреа.

Фото: instagram.com/andrea88476

У 2024 році їй належить пройти подальші процедури з поліпшення обличчя за допомогою більшої кількості наповнювачів.

"Я доросла і сама вирішую, що робити зі своїм тілом. Щороку я роблю собі в подарунок нові філери. Я роблю собі нові ін'єкції гіалуронової кислоти на Різдво і напередодні Нового року. Мені подобається зустрічати новий рік з великою кількістю нових процедур і філерів. Я люблю ходити на естетичні процедури для обличчя, це моє улюблене заняття. Не можу дочекатися наступних процедур на все обличчя", — заявила дівчина.

Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа поділилася, що хоче закохатися, але тільки в того, хто прийме її і не буде "перешкоджати" змінам її зовнішності.

"Якщо я маю стосунки з кимось, і він каже мені, що йому незручно йти зі мною вулицею або з'являтися в громадських місцях, то ми розлучимося. Іноді мені буває погано або прикро, тому часто доводиться шукати нового партнера, якому не заважатиме мій зовнішній вигляд. Мені хотілося б шалено і по-справжньому закохатися і зустріти підходящого хлопця, тому що кохання — це найпрекрасніше в цьому світі", — сказала Іванова.

Фото: instagram.com/andrea88476

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що жінка з найбільшими губами у світі націлилася на новий рекорд. Андреа Іванова вже витратила близько 1600 фунтів стерлінгів на філери для вилиць, а також на підборіддя, щелепу і губи.