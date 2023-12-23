Пустельне місто Санта-Клаус перетворилося з країни чудес на руїни, що кишать зміями (фото)

Місто Санта-Клаус у штаті Аризона колись було святковою країною чудес, але з часом воно перетворилося на моторошне місто-привид. Його так і не змогли продати.

Розпечена пустеля — це не те місце, де ви очікуєте знайти різдвяну країну чудес у стилі Північного полюса, але саме таким було місто Санта-Клауса в Аризоні, пише Daily Star.

Розташоване далеко в пустелі округу Мохаве, місто Санта-Клаус було лише за кілька миль від знаменитого шосе 66 і трохи нижче шахтарського міста Хлорайд. Хоча моторошні руїни міста зараз в основному населені зміями, колись це було популярне святкове місце для туристів.

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Після переїзду з Лос-Анджелеса до Кінгмана, штат Аризона, разом зі своїм чоловіком агенту з нерухомості Ніні Телбот спало на думку привернути покупців у сільську місцевість, створивши країну різдвяних мрій, куди стікатимуться туристи. У 1937 році вона заснувала місто Санта-Клаус і приступила до його розвитку.

Гостьовий будинок Кіт Карсон став готелем Санта-Клауса, пізніше перейменованим на готель "Різдвяна ялинка", і втомлені мандрівники зупинялися в його ресторані, щоб насолодитися домашньою їжею, зокрема знаменитим ромовим пирогом а-ля Кріс Крінгл. Інші будівлі включали "Ляльковий будинок Попелюшки", який був спроектований у вигляді швейцарського шале, а також поштове відділення США, яке широко використовується в грудні.

Діти відправляли в місто свої різдвяні листи з позначкою "для Санта-Клауса". Діти могли в будь-яку пору року відвідати святкове містечко.

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Ніна сподівалася, що створить туристичну точку, і якийсь час це спрацювало. Вона керувала "країною чудес" протягом 12 років, але її проєкт так і не став повноцінним різдвяним містом, на яке вона сподівалася. У 1949 році вона продала місто своєї мрії.

Протягом наступних двох десятиліть місто продовжувало приваблювати відвідувачів. У 1983 році новий власник Тоні Вілкокс, розчарувавшись, виставив місто на продаж за 95 000 доларів, а до 1988 року ціну було знижено до 52 000 доларів.

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Зрештою Тоні отримав пропозицію за 50 000 доларів, але він відхилив її, вважаючи, що місто коштує набагато дорожче, проте продати місто так і не вдалося. До 1995 року всі об'єкти, що залишилися в колись святковому місті, закрилися назавжди, а до 2003 року населення міста скоротилося всього до 10 осіб.

Санта-Клаус швидко почав перетворюватися на руїни і до 2004 року його стало важко навіть знайти. Незабаром Санта-Клаус перетворився на моторошне місто-привид, що складається з уламків колись святкової країни чудес.

Залишилася лише жменька забитих будівель, які набули моторошного вигляду, більше схожого на кошмар, ніж на країну чудес. Коли червона, зелена та біла фарба почала відшаровуватися зі стін. Старий дитячий потяг зійшов з рейок, у ньому досі збереглися намальовані від руки зображення Санти та його ельфів, зафарбовані графіті.

Фото: Hum Images

Збереглося всього два знаки від перших днів існування міста: один із написом "Ось воно! Земля Санти" і над ним була зображена голова Санти, яка пізніше відвалилася. Тепер усе, що залишилося від Санта-Клауса, — це пустельна територія, оскільки небагато залишків будівель різдвяного міста було знесено десь між кінцем 2021 і початком 2022 року.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що жінка влаштувала скандал через яскраві різдвяні гірлянди. За її словами, ілюмінація частково зачепила її сад, тому вона і звернулася до мешканців сусіднього будинку з проханням вирішити проблему найближчим часом.