"Збирали все підряд": у парку чоловік підібрав "скло", яке виявилося великим алмазом

Американець Джеррі Еванс знайшов шматок "прозорого скла", проте експертиза показала, що його знахідка — це алмаз вагою 4,87 карата. Щасливчик назвав його своїм ім'ям.

Чоловік у Сполучених Штатах Америки знайшов алмаз вагою 4,87 карата в державному парку "Кратер алмазів" в Арканзасі. Оскільки камінь був настільки чистим, він помилково подумав, що взяв до рук скло. Камінь було пізніше досліджено і визнано найбільшим алмазом, зареєстрованим у парку з 2020 року, повідомляє CNN.

Джеррі Еванс і його подруга вперше цієї весни побували в державному парку "Кратер алмазів". Несподівано, менш ніж через 10 хвилин після входу в парк, він підібрав чистий і прозорий камінь пірамідальної форми. Збентежений, Еванс поклав камінь у кишеню.

"Я подумав, що це шматок скла, тому що воно було настільки прозорим, що я справді не знав, який це камінь. Ми збирали все підряд, думаючи, що це діаманти", — розповів чоловік.

Згодом він почав шукати відповіді на запитання, чи дійсно це був просто шматок "прозорого скла". Рухомий цікавістю, він відправив камінь до Гемологічного інституту Америки для оцінки. Кілька тижнів потому оцінка підтвердила, що це алмаз вагою 4,87 карат.

"Коли мені зателефонували з інституту і сказали, що це справжній діамант, я був такий щасливий!", — поділився Еванс.

Директор парку Веймон Кокс розповів, що Джеррі привіз цей історичний діамант у парк для офіційної реєстрації і вирішив назвати свій діамант "Алмаз Еванса". Повідомляється, що державний парк "Кратер алмазів" — єдина у світі відома зона видобутку алмазів, відкрита для публіки, а алмаз Еванса також є найбільшим алмазом, зареєстрованим у парку з моменту відкриття коричневого алмазу вагою 9,07 карата 2020 року.

Раніше, 12 грудня, повідомлялося, що в готелі під час прибирання знайшли діамантову каблучку за $800 тисяч. Керівництво Ritz Paris подякувало своїм співробітникам за сумлінну і професійну щоденну роботу.