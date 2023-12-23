Як зробити каламутні келихи "блискучими, як у п'ятизірковому ресторані": поради експерта

За словами експерта Джона Каттса, одна з найбільших помилок, яких ми припускаємося під час чищення келихів для вина, — це мити їх у посудомийній машині.

Може виникнути спокуса покласти келихи для вина в посудомийну машину, але, якщо вам потрібен блиск "п'ятизіркового ресторану", можливо, краще замість цього використати кілька дешевих прийомів. Порадами поділився Джон Каттс, засновник MeandMyGlass, яка спеціалізується на виробництві виробів зі скла високої якості, повідомляє Express.

Каламутні келихи для вина — останнє, чого вам хочеться у святковий період, коли гості приходять і п'ють із них. Хоча це й не шкідливо, але помутніння скляного посуду часто спричинене вапняним нальотом, коли його поміщають у посудомийну машину.

Якщо не зайнятися цією проблемою, позбутися її може здатися практично неможливим, особливо якщо їх не мити вручну.

"Привести келихи для вина в блискучий стан простіше, ніж ви думаєте, перш ніж уся ваша сім'я і друзі приїдуть сюди в цей святковий сезон.

Одна з найбільших помилок, яких ми припускаємося під час чищення келихів для вина, — це мити їх у посудомийній машині, але це погана ідея, оскільки мийний засіб і гаряча вода можуть призвести до їхнього розтріскування або помутніння", — сказав Джон Каттс.

Він радить мити келихи вручну і замочувати їх у розчині білого оцту і теплої води.

"Щоб ваші келихи виблискували, як у п'ятизірковому ресторані, витратьте час на їх полірування газетою", — додав Каттс.

За його словами, газета — дуже щільний матеріал, що робить її ефективним засобом для чищення шибок, а також келихів для вина. Вона виготовлена з м'яких волокон, які не дряпають матеріал, на якому використовується.

"Ще одна порада — обертайте навколо сирого рису, щоб акуратно почистити важкодоступні ділянки скляної ніжки. Використовуйте трохи теплої води, щоб зерна акуратно очистили внутрішню частину келиха", — поділився експерт.

Коли справа доходить до чищення келиха, він радить починати зверху і рухатися вниз: "Просувайтеся вниз, очищаючи скло, починаючи зверху. Це дасть вам змогу видалити будь-які сліди навколо і зберегти скло якомога більш полірованим. Тримайте келихи для вина над мискою з кип'яченою водою, щоб пар розчинив будь-які плями і сліди".

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