Французька класика: сирний суп із часниковими грінками

Франція славиться своїми витонченими стравами, і сирний суп — одна з найвідоміших і найпопулярніших.

Попри простоту інгредієнтів, цей суп має дуже ніжний і вишуканий смак, характерний для французької кухні. Рецептом сирного супу по-французьки з часниковими грінками поділився "5 канал".

Інгредієнти

вода — 1,5 літра;

куряче філе — 400 г;

плавлений сир — 200 г;

картопля — 3 шт;

морква — 1 шт;

олія рослинна — 2 ст. л.;

лавровий лист — 3 шт;

сіль — за смаком;

чорний і духмяний перець горошком — за смаком;

свіжа зелень — за смаком.

Для грінок:

багет;

часник;

оливкова олія.

Французький сирний суп із часниковими грінками Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Приготування

Крок 1

У великій каструлі доведіть до кипіння 1,5 літри води. Наріжте куряче м'ясо невеликими шматочками й опустіть їх у киплячу воду.

Крок 2

Щойно бульйон закипить, зніміть піну, додайте сіль, лавровий лист і кілька горошин запашного та чорного перцю. Варіть бульйон на повільному вогні 20 хвилин, після нього дістаньте курку з бульйону.

Крок 3

Очистіть картоплю та наріжте її кубиками. Додайте картоплю в бульйон і варіть її 5-7 хвилин.

Крок 4

Почистіть і натріть на тертці моркву. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте моркву до м'якості, додайте за смаком сіль і перець.

Крок 5

Готову засмажку додайте в суп і варіть ще 5-7 хвилин.

Крок 6

Плавлений сир наріжте на невеликі шматочки або натріть на тертку. Для яскравішого смаку можна взяти твердий сир, який добре плавиться.

Крок 7

У суп додайте натертий сир, ретельно перемішайте, доки він не розплавиться, і зніміть із вогню.

Крок 8

Для грінок наріжте багет на довгі скибочки, змастіть їх оливковою олією. Очистіть часник, розріжте його навпіл і натріть ним з обох боків скибочки багета.

Крок 9

Випікайте грінки в духовці за температури 190-200°C кілька хвилин.

Крок 10

Розлийте суп по тарілках, посипте зверху за бажанням свіжою нарізаною зеленню. Подавайте суп із грінками.

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