Французька класика: сирний суп із часниковими грінками
Франція славиться своїми витонченими стравами, і сирний суп — одна з найвідоміших і найпопулярніших.
Попри простоту інгредієнтів, цей суп має дуже ніжний і вишуканий смак, характерний для французької кухні. Рецептом сирного супу по-французьки з часниковими грінками поділився "5 канал".
Інгредієнти
- вода — 1,5 літра;
- куряче філе — 400 г;
- плавлений сир — 200 г;
- картопля — 3 шт;
- морква — 1 шт;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 3 шт;
- сіль — за смаком;
- чорний і духмяний перець горошком — за смаком;
- свіжа зелень — за смаком.
Для грінок:
- багет;
- часник;
- оливкова олія.
Приготування
Крок 1
У великій каструлі доведіть до кипіння 1,5 літри води. Наріжте куряче м'ясо невеликими шматочками й опустіть їх у киплячу воду.
Крок 2
Щойно бульйон закипить, зніміть піну, додайте сіль, лавровий лист і кілька горошин запашного та чорного перцю. Варіть бульйон на повільному вогні 20 хвилин, після нього дістаньте курку з бульйону.
Крок 3
Очистіть картоплю та наріжте її кубиками. Додайте картоплю в бульйон і варіть її 5-7 хвилин.
Крок 4
Почистіть і натріть на тертці моркву. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте моркву до м'якості, додайте за смаком сіль і перець.
Крок 5
Готову засмажку додайте в суп і варіть ще 5-7 хвилин.
Крок 6
Плавлений сир наріжте на невеликі шматочки або натріть на тертку. Для яскравішого смаку можна взяти твердий сир, який добре плавиться.
Крок 7
У суп додайте натертий сир, ретельно перемішайте, доки він не розплавиться, і зніміть із вогню.
Крок 8
Для грінок наріжте багет на довгі скибочки, змастіть їх оливковою олією. Очистіть часник, розріжте його навпіл і натріть ним з обох боків скибочки багета.
Крок 9
Випікайте грінки в духовці за температури 190-200°C кілька хвилин.
Крок 10
Розлийте суп по тарілках, посипте зверху за бажанням свіжою нарізаною зеленню. Подавайте суп із грінками.
Нагадаємо рецепти найкращих зимових супів: ірландський Чаудер і турецький крем-суп із червоною сочевицею. Класичний Чаудер готується з рибою, а для турецького супу знадобляться пряні трави та лимон.
Раніше Фокус писав, як приготувати зігріваючий німецький зимовий суп Піхельштайнер або рагу Бісмарка. Густий, гарячий, ситний і дуже смачний Піхельштайнер — це найкраще рішення для обіду або вечері в зимові холоди.