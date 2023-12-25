Не будьте агресивними: експерти з етикету пояснили, як правильно розривати різдвяні хлопавки

Існують певні правила використання різдвяних хлопавок. Наприклад, їх не можна відкривати над столом і діяти надто агресивно.

Жителі Великої Британії, а також низки інших держав, пов'язаних з цією країною, мають особливу святкову розвагу — різдвяну хлопавку. Всередині хлопавки ховається подарунок і вона не є піротехнічним засобом, яким інколи розважаються українці. Експерти з етикету пояснили, як використовувати традиційну британську хлопавку, щоб виглядати вихованими людьми. Про особливості різдвяних розваг розповіли на порталі Daily Star.

Щоб відкрити британську різдвяну хлопавку, за її два кінці беруться дві людини і тягнуть у різні боки. Комусь із них дістанеться сюрприз: невеликий подарунок, жартівливе побажання чи паперова корона, пояснили на порталі. Але відкривати їх потрібно згідно з певними правилами етикету, про які журналістів проконсультувала фахівчиня з соціальної поведінки Ліз Брюєр.

Експертка з етикету пропонує дотримувати наступних правил:

хлопавку краще не відкривати над головами гостей і над столом — інакше сюрприз може впасти прямо у їжу;

якщо подарунок отримати не пощастило, не варто негативно реагувати;

якщо партнером по хлопавці є дитина, а подарунком виявилась іграшка, то краще її віддати;

якщо всередині відшукали паперову корону, її варто знімати, встаючи з-за столу;

не потрібно надто сильно тягнути хлопавку — "не будьте занадто агресивними, коли тягнете свою хлопавку, оскільки це може бути небезпечно";

найкращий час для відкриття хлопавки — "в кінці основної страви, перед різдвяним пудингом або в кінці застілля".

Різдвяні традиції — що таке хлопавка

Зазначимо, різдвяна хлопавка — виріб у формі циліндра з паперу чи тканини. Всередині ховають сюрприз. Щоб його дістати, потрібно потягнути за кінці: одній людині дістанеться частина з сюрпризом, іншій — порожня обгортка. Коли хлопавка розпадається, то видає характерний хлопаючий звук: його створюють завдяки особливому складанню паперу або обробці спеціальною речовиною.

Щоб самостійно створити традиційну британську хлопавку, можна скористатись майстер-класами, викладеними у мережі.

В Україні хлопавка — це, зазвичай, виріб, всередині якого ховається конфеті. Під час активації чути гучний звук, який виникає внаслідок спрацювання спеціального механізму. На час воєнного стану в Україні заборонено застосовувати піротехнічні засоби певних класів, розповіли на порталі "Факти". Якщо порушити вимоги законодавства, то можна отримати адміністративне покарання — від 85 до 1700 грн, або кримінальну відповідальність — штраф у розмірі до 34 тис. грн або навіть опинитись у в'язниці на термін від шести місяців до п'яти років.

Нагадуємо, у мережі опублікували світлини з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прикрашає різдвяну ялинку. Свої привітання зі святами 24 грудня опублікував президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.