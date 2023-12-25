Сніданок за 7 хвилин: простий і швидкий спосіб приготування гречки

Гречка не тільки смачний, а й надзвичайно корисний продукт, багатий на білки, вітаміни групи B, магній, залізо і кальцій. Це робить її чудовим вибором для початку дня, особливо якщо ви стежите за своїм здоров'ям і харчуванням.

Гречка — ідеальний вибір для сніданку, особливо коли часу вранці небагато. Замість того щоб робити бутерброд, спробуйте приготувати гречку в мікрохвильовці. Ви будете здивовані тим, як легко і швидко можна це зробити. Усього за 7 хвилин у вас вийде смачний і корисний сніданок на чотирьох осіб. Рецептом швидкого приготування смачної каші поділився сайт Shuba.

Унікальні властивості гречки роблять її практично незамінним компонентом багатьох дієт:

містить багато рослинного білка, зокрема всі вісім незамінних амінокислот, тому її необхідно додавати до раціону вегетаріанцям і веганам;

має низький глікемічний індекс, підходить діабетикам і людям, які хочуть скинути вагу;

не містить глютену, тому підходить людям із целіакією (непереносимістю глютену);

сприяє зміцненню кісток, судин, покращує травлення, має антиоксидантні властивості.

Інгредієнти

гречана крупа — 200 г;

вода — 400 мл (2 склянки);

сіль — за смаком;

вершкове масло — 40 г;

зелень — за бажанням.

Приготування

Крок 1

Ретельно промийте гречку, викладіть у відповідний для мікрохвильовки посуд, додайте воду і сіль, добре перемішайте.

Крок 2

Помістіть у мікрохвильовку і варіть 3 хвилини на максимальній потужності, потім перемішайте і продовжуйте готувати ще 3 хвилини. Після цього ще раз перемішайте і готуйте ще 1 хвилину.

Крок 3

Коли гречка буде готова, додайте вершкове масло, перемішайте і подавайте, прикрасивши свіжою зеленню.

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