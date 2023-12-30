Кулінарні ідеї: шість способів, як використовувати пиво в готуванні

Пиво може стати тим "секретним інгредієнтом", який зробить ваші звичайні страви кулінарними шедеврами.

Унікальний склад пива змінює текстуру продуктів і надає їм особливого, насиченого і, водночас, ніжного смаку. Але, як і з будь-якими іншими продуктами з яскравим смаком, з пивом потрібно знати міру, щоб уникнути непотрібної гіркоти і не затьмарити інші інгредієнти. Про те, як можна використовувати пиво в готуванні, розповів сайт Food&Mood.

Кляр

Використання пива в клярі — це чудовий спосіб приготування різних продуктів. Для створення рідкого тіста на пиві рекомендується вибирати живе нефільтроване пиво. У пивному клярі особливо добре виходять кальмари та риба зі щільним м'ясом:

зубатка;

тріска;

палтус;

тунець;

хек;

минтай.

Пивний кляр можна використовувати також для м'яса та овочів.

Запікання

Пиво часто використовують під час запікання м'яса для надання йому соковитості та м'якості. Поширеним є рецепт запеченої на банці з пивом курки. За такого способу готування ціла тушка птиці встановлюється на банку так, щоб пиво, що випаровується, залишалося всередині та просочувало м'ясо. Для птиці, приготованої в такий спосіб, краще використовувати темне пиво з нотками карамелі та гіркоти.

Маринад

Вибір пива для маринаду залежить від типу м'яса. Світле пиво ідеально підходить для свинини, а темне — для яловичини. Але насправді це правило дуже умовне. Набагато важливіше вибрати натуральне якісне пиво без хімічних підсилювачів смаку та консервантів. М'ясо в пивному маринаді можна готувати як на грилі, так і в духовці або на пательні.

Супи

Під час варіння супів із пивом варто дотримуватися кількох простих, але важливих правил. Найкраще вибирати щільні сорти пива з насиченим смаком, наприклад, стаут. Пиво додається до бульйону в невеликих кількостях тільки для ароматизації і не може повністю замінити його. Класичним доповненням до таких супів є тертий сир.

Випічка

Пиво надає випічці особливого аромату і вологої текстури. Найчастіше використовуються сорти з карамельним присмаком, який зберігається в готових десертах. Пиво також сприяє зв'язуванню тіста, тому в рецептах пиво часто може замінити яйця.

Тушкування

Пиво може замінити воду під час тушкування, особливо добре воно поєднується з бобовими. Для тушкування рекомендується використовувати пшеничні сорти пива з м'яким нейтральним смаком, щоб не перебивати смак основних інгредієнтів страви.

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