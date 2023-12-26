Астрологія солодощів: ідеальні десерти для кожного знака Зодіаку

У знаків Зодіаку є свої фаворити у величезному різноманітті солодощів. Знаючи ці астрологічні вподобання, легко вибрати десерт, який сподобається вашим гостям.

Любителі солодкого — це найчисленніша група гурманів. Тому й існує так багато виробників солодощів і кондитерських. А розмаїття смаків у ласунів змушує кондитерів вигадувати все нові й нові солодощі. Але як обрати десерт, якщо ви не знаєте, що люблять ваші гості? У цьому допоможе астрологія солодощів, про яку розповів сайт Food&Mood.

Овен

Овни віддають перевагу простим десертам без сильних смакових акцентів. Їм ідеально пасують свіжі ягоди або фрукти, подані з морозивом, йогуртом або медом, а також поєднання цитрусових із ароматними спеціями.

Телець

Тельці оцінять складні багатокомпонентні десерти з різноманітністю смаків і текстур. Вони люблять також традиційні солодощі — домашню випічку, багатошарові торти й шоколадні цукерки. Для Тельців узагалі що більше шоколаду, то краще.

Близнюки

Для Близнюків десерт — це привід для приємного спілкування. Вони віддають перевагу десертам із яскраво вираженими, контрастними смаками та незвичайними текстурами. А ось до сухофруктів і цукатів Близнюки байдужі.

Рак

Раки — примхливі ласуни. Найголовніше, щоб їжа була свіжою та якісною. Але вже якщо говорити про вподобання, то Раки виберуть об'ємні десерти, у яких багато соусу або крему. Великий шматок штруделя або торта зі збитими вершками їх точно порадує.

Лев

Леви-діти обожнюють повітряні десерти: збиті вершки, креми та морозиво. Але водночас зрадіють і простим різнокольоровим льодяникам. Дорослі Леви вибирають десерти з афродизіаками, які підкреслюють пристрасність їхньої натури. Якщо ви вибираєте частування для Лева, зверніть увагу, щоб у складі були полуниця, ваніль, імбир або кориця.

Діва

Діви ніколи не відмовляться від солоденького, особливо від шоколаду. До того ж до шоколадних десертів вони особливо небайдужі. Шоколадний чизкейк або морозиво, брауні, кекс із шоколадною начинкою — це безпрограшний варіант, якщо ви хочете вразити Діву.

Терези

Терези віддають перевагу простим і зрозумілим десертам. Домашня випічка для Терезів буде найкращим частуванням. Із усіх можливих смаків цей знак Зодіаку віддасть перевагу цитрусовим, мигдалю та шоколаду.

Скорпіон

Скорпіони обожнюють ніжні текстури — муси, креми, пудинги та збиті вершки. Вони із задоволенням спробують десерт із додаванням алкоголю, наприклад, трюфелі або фрукти в коньяку чи ромову бабу.

Стрілець

Стрільці люблять всесвітньо відомі десерти з історією: тірамісу, макаруни, пудинги та штруделі. Пропонуючи Стрільцю спробувати торт, будьте готові, що він запитає, із якої країни цей рецепт і хто з відомих історичних особистостей його любив. Стрільці також завжди охоче куштують екзотичні солодощі, привезені здалеку.

Козеріг

Козероги віддають перевагу простим десертам і часто обирають французькі еклери або десерти з червоними ягодами.

Водолій

Водоліїв насамперед приваблює краса оформлення в десертах. Вони люблять сюрпризи в смаку, але водночас завжди будуть раді простому вареному згущеному молоку та молочному коктейлю. А ось кислих смаків представники цього знака Зодіаку намагаються уникати.

Риби

Риби віддають перевагу екзотичним фруктам і кавовим десертам. Однак їх також потішить проста домашня випічка або шоколадні цукерки.

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