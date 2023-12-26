Астрологія солодощів: ідеальні десерти для кожного знака Зодіаку

У знаків Зодіаку є свої фаворити у величезному різноманітті солодощів. Знаючи ці астрологічні вподобання, легко вибрати десерт, який сподобається вашим гостям.

Любителі солодкого — це найбільш численна група гурманів. Тому й існує так багато виробників солодощів та кондитерських. А розмаїття смаків у ласунів змушує кондитерів вигадувати все нові й нові солодощі. Але як обрати десерт, якщо ви не знаєте, що люблять ваші гості? У цьому допоможе астрологія солодощів, про яку розповів сайт Food&Mood.

Овен

Овни віддають перевагу простим десертам, без сильних смакових акцентів. Їм ідеально пасують свіжі ягоди або фрукти, подані з морозивом, йогуртом або медом, а також поєднання цитрусових з ароматними спеціями.

Телець

Тельці оцінять складні багатокомпонентні десерти з різноманітністю смаків і текстур. Вони люблять також традиційні солодощі — домашню випічку, багатошарові торти і шоколадні цукерки. Для Тельців, узагалі, що більше шоколаду, то краще.

Близнюки

Для Близнюків десерт — це привід для приємного спілкування. Вони віддають перевагу десертам з яскраво вираженими, контрастними смаками і незвичайними текстурами. А ось до сухофруктів і цукатів Близнюки байдужі.

Рак

Раки — примхливі ласуни. Найголовніше, щоб їжа була свіжою і якісною. Але вже якщо говорити про вподобання, то Раки виберуть об'ємні десерти, в яких багато соусу або крему. Великий шматок штруделя або торта зі збитими вершками їх точно порадує.

Лев

Леви-діти обожнюють повітряні десерти: збиті вершки, креми та морозиво. Але при цьому зрадіють і простим різнокольоровим льодяникам. Дорослі Леви вибирають десерти з афродизіаками, які підкреслюють пристрасність їхньої натури. Якщо ви вибираєте частування для Лева, зверніть увагу, щоб у складі були полуниця, ваніль, імбир або кориця.

Діва

Діви ніколи не відмовляться від солоденького, особливо від шоколаду. Причому до шоколадних десертів вони особливо небайдужі. Шоколадний чізкейк або морозиво, брауні, кекс із шоколадною начинкою — це безпрограшний варіант, якщо ви хочете вразити Діву.

Ваги

Терези віддають перевагу простим і зрозумілим десертам. Домашня випічка для Терезів буде найкращим частуванням. З усіх можливих смаків цей знак Зодіаку віддасть перевагу цитрусовим, мигдалю і шоколаду.

Скорпіон

Скорпіони обожнюють ніжні текстури — муси, креми, пудинги та збиті вершки. Вони із задоволенням спробують десерт із додаванням алкоголю, наприклад, трюфелі або фрукти в коньяку чи ромову бабу.

Стрілець

Стрільці люблять всесвітньо відомі десерти з історією: тірамісу, макаруни, пудинги і штруделі. Пропонуючи Стрільцю спробувати торт, будьте готові, що він запитає, з якої країни цей рецепт і хто з відомих історичних особистостей його любив. Стрільці також завжди охоче куштують екзотичні солодощі, привезені здалеку.

Козеріг

Козероги віддають перевагу простим десертам і часто обирають французькі еклери або десерти з червоними ягодами.

Водолій

Водоліїв насамперед приваблює краса оформлення в десертах. Вони люблять сюрпризи в смаку, але водночас завжди будуть раді простому вареному згущеному молоку і молочному коктейлю. А ось кислих смаків представники цього знака Зодіаку намагаються уникати.

Риби

Риби віддають перевагу екзотичним фруктам і кавовим десертам. Однак їх також потішить проста домашня випічка або шоколадні цукерки.

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