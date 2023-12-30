Литовські цепеліни: секрети приготування традиційної страви

Картопляні цепеліни з начинкою з м'ясного фаршу подають зі сметаною і підсмажуванням із сала та цибулі.

Цепеліни, або діджкукуляй — традиційна страва литовської кухні, яку готують із тертої картоплі з начинкою з м'ясного фаршу або сиру. Рецептом автентичної литовської страви поділився сайт Shef Donna.

Назва "цепеліни" з'явилася під час Першої світової війни. З 1915 по 1918 рік Литва перебувала під німецькою окупацією, і через її територію на Східний фронт літали військові дирижаблі окупантів виробництва фірми Zeppelin. Діджкукуляй за формою дуже їх нагадували, і незабаром страву повсюдно стали називати цепелінами.

Ці апетитні пиріжки або галушки з начинкою готуються на парі всього з чотирьох базових інгредієнтів: картоплі, м'ясного фаршу, борошна і цибулі.

Інгредієнти

картопля — 800 г;

фарш (курка і свинина) — 350 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

борошно — 2 ст. л. (плюс жменя для панірування);

сіль, спеції — за смаком;

смажена цибуля зі шкварками для подачі — за бажанням.

Приготування

Крок 1

Розділіть картоплю на дві рівні частини. Половину відваріть, почистіть і розчавіть товкачем. Картоплю, що залишилася, натріть на дрібній тертці та відіжміть сік.

Крок 2

З'єднайте в глибокій мисці варену та сиру картоплю, сіль і борошно. Замість борошна можна використовувати картопляний або кукурудзяний крохмаль.

Крок 3

Замісіть густе липке картопляне тісто.

Крок 4

Візьміть у довільній пропорції м'ясо курки та свинину, пропустіть через м'ясорубку разом із цибулею. До фаршу додайте сіль та улюблені спеції. Ретельно перемішайте фарш.

Крок 5

Розділіть фарш на чотири рівні частини та сформуйте овальні котлети.

Крок 6

Розділіть картопляне тісто на чотири частини. Присипте обробну дошку борошном, зробіть картопляні коржі.

Крок 7

На кожен коржик покладіть котлету з фаршу і зліпіть цепеліни у формі дирижабля із загостреними кінцями.

Крок 8

Застеліть пароварку папером для випікання, змастіть її рослинною олією. Викладіть цепеліни в пароварку на відстані один від одного. Готуйте на парі 25-30 хвилин.

Крок 9

Зробіть засмажку із сала та цибулі.

Крок 10

Готові цепеліни викладіть на тарілки, полийте сметаною, зверху викладіть шкварки зі смаженою цибулею і подавайте.

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