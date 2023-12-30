Литовські цепеліни: секрети приготування традиційної страви
Картопляні цепеліни з начинкою з м'ясного фаршу подають зі сметаною і підсмажуванням із сала та цибулі.
Цепеліни, або діджкукуляй — традиційна страва литовської кухні, яку готують із тертої картоплі з начинкою з м'ясного фаршу або сиру. Рецептом автентичної литовської страви поділився сайт Shef Donna.
Назва "цепеліни" з'явилася під час Першої світової війни. З 1915 по 1918 рік Литва перебувала під німецькою окупацією, і через її територію на Східний фронт літали військові дирижаблі окупантів виробництва фірми Zeppelin. Діджкукуляй за формою дуже їх нагадували, і незабаром страву повсюдно стали називати цепелінами.
Ці апетитні пиріжки або галушки з начинкою готуються на парі всього з чотирьох базових інгредієнтів: картоплі, м'ясного фаршу, борошна і цибулі.
Інгредієнти
- картопля — 800 г;
- фарш (курка і свинина) — 350 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- борошно — 2 ст. л. (плюс жменя для панірування);
- сіль, спеції — за смаком;
- смажена цибуля зі шкварками для подачі — за бажанням.
Приготування
Крок 1
Розділіть картоплю на дві рівні частини. Половину відваріть, почистіть і розчавіть товкачем. Картоплю, що залишилася, натріть на дрібній тертці та відіжміть сік.
Крок 2
З'єднайте в глибокій мисці варену та сиру картоплю, сіль і борошно. Замість борошна можна використовувати картопляний або кукурудзяний крохмаль.
Крок 3
Замісіть густе липке картопляне тісто.
Крок 4
Візьміть у довільній пропорції м'ясо курки та свинину, пропустіть через м'ясорубку разом із цибулею. До фаршу додайте сіль та улюблені спеції. Ретельно перемішайте фарш.
Крок 5
Розділіть фарш на чотири рівні частини та сформуйте овальні котлети.
Крок 6
Розділіть картопляне тісто на чотири частини. Присипте обробну дошку борошном, зробіть картопляні коржі.
Крок 7
На кожен коржик покладіть котлету з фаршу і зліпіть цепеліни у формі дирижабля із загостреними кінцями.
Крок 8
Застеліть пароварку папером для випікання, змастіть її рослинною олією. Викладіть цепеліни в пароварку на відстані один від одного. Готуйте на парі 25-30 хвилин.
Крок 9
Зробіть засмажку із сала та цибулі.
Крок 10
Готові цепеліни викладіть на тарілки, полийте сметаною, зверху викладіть шкварки зі смаженою цибулею і подавайте.
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