Смачний святковий салат із тунцем: швидкий рецепт за 15 хвилин

Мінімальний набір інгредієнтів і всього 15 хвилин на готування — це те, що вам потрібно, коли до Нового року і приходу гостей залишилося зовсім мало часу.

Перед Новим роком у кожної господині дуже багато турбот, і на готування часу завжди обмаль. У таких випадках дуже виручають швидкі салати, і на основну страву залишається більше часу. Спробуйте приготувати до свята салат всього з чотирьох простих інгредієнтів. Це займе у вас лише чверть години, але таке частування точно сподобається вашим гостям. Рецептом швидкого салату з тунця поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти

Консервований тунець — 1 банка;

Курячі яйця — 3 шт;

Свіжий огірок — 1 шт;

Майонез — 2 ст. л.;

Сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Покладіть яйця в невелику каструлю, залийте холодною водою, додайте дрібку солі та поставте на вогонь. Після того, як вода закипить, варіть яйця ще 8 хвилин.

Крок 2

Зніміть каструлю з яйцями з вогню, злийте окріп і остудіть готові яйця в холодній воді.

Крок 3

Свіжий огірок наріжте кубиками середнього розміру. Охолоджені яйця почистіть і теж наріжте кубиком.

Крок 4

Відкрийте банку з консервованим тунцем, злийте рідину, рибу розімніть виделкою.

Крок 5

У глибокій мисці з'єднайте рибу, яйця та огірок. Додайте майонез, перемішайте. За необхідності підсоліть за смаком.

Крок 6

На сервірувальній тарілці розкладіть салатне листя, зверху гіркою викладіть салат. Прикрасьте страву половинкою вареного яйця або жовтковою крихтою і подавайте до столу.

Нагадаємо рецепт салату з консервованого тунця з цибулею та селерою. Ця проста страва готується за кілька хвилин. Для її приготування не потрібно варити, смажити або запікати інгредієнти. Салат гарний сам по собі, але існує безліч креативних способів його подачі.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат з рибними консервами і плавленим сиром. Це смачний і дуже простий салат, який чудово підійде для святкового столу.