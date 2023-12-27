Як видалити жирні плями зі святкової скатертини: перевірені методи

Жирні плями на скатертині — не вирок. Головне — вчасно приступити до їх видалення. Своєчасне чищення допоможе зберегти скатертину в ідеальному стані.

Святкові застілля часто залишають після себе не тільки хороші спогади, а й сліди на скатертинах, особливо жирні плями, видалення яких може здатися складним і непосильним завданням, повідомляє Vikna.tv.

Попереднє оброблення

Спочатку акуратно зніміть надлишки жиру за допомогою паперового рушника, намагайтеся не розтягувати пляму. Потім посипте пляму тальком, кукурудзяним крохмалем або дитячою присипкою, які вберуть жир. Залиште на 15-20 хвилин, після чого акуратно приберіть порошок.

Використання прального мила

Нанесіть трохи прального мила безпосередньо на пляму і залиште на деякий час. Після цього акуратно потріть ділянку плями, і потім прополощіть холодною водою.

Застосування засобу для посуду

Рідина для миття посуду також ефективна проти жирних плям. Нанесіть невелику кількість на пляму, злегка втирайте і залиште на 5-10 хвилин. Після цього промийте ділянку теплою водою.

Використання оцту і соди

Змішайте рівні частини оцту і води, нанесіть розчин на пляму. Після цього посипте трохи харчової соди на оброблену ділянку й акуратно втирайте щіткою. Потім прополощіть холодною водою.

Прання в пральній машині

Після попередньої обробки плям періть скатертину в пральній машині з використанням якісного прального порошку. Виберіть програму для делікатних тканин і додайте додатковий ополіскувач.

Сушіння і прасування

Після прання не варто сушити скатертину в сушильній машині, краще розвісити її на відкритому повітрі. Перед прасуванням переконайтеся, що пляма повністю зникла, оскільки висока температура праски може закріпити залишки плями.

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