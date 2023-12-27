Як приготувати рибний холодець: рецепт святкової страви
Рибний холодець — це страва, яка ідеально підходить для святкового столу. Вона користується популярністю завдяки своєму ніжному смаку та естетичній подачі.
Традиційний рецепт рибного холодцю вирізняється своєю вишуканістю і надзвичайно ніжним смаком. Водночас це — бюджетна страва, оскільки вариться з рибних "запчастин". Для її приготування використовують голови, хребти і хвости будь-якого сорту риби: коропа, товстолобика, щуки, сьомги. Його можна приготувати на Новий рік, повідомляє Стіна.
Інгредієнти
Основні продукти для 6 порцій:
- риба (найкраще підходять хвіст, голова і філе великої річкової риби) — 1 кг;
- морква — 2 шт;
- цибуля ріпчаста — 2 шт;
- корінь петрушки — 1 шт;
- лавровий лист — 2-3 шт;
- чорний перець горошком — 5-6 шт;
- желатин — 20 г;
- сіль — за смаком.
Приготування
Крок 1. Промийте всі частини риби під проточною водою, помістіть у велику каструлю, залийте водою так, щоб вона повністю покрила всі шматки. Доведіть до кипіння, варіть на невеликому вогні протягом 2-3 годин. Слідкуйте, щоб рідина не сильно википіла.
Крок 2. Очистіть моркву, корінь петрушки та цибулю. Додайте їх у каструлю до риби разом із лавровим листом і чорним перцем. Посоліть.
Крок 3. Готову рибу акуратно вийміть її з бульйону, відокремте м'ясо від кісток і наріжте на невеликі шматки.
Крок 4. Процідіть бульйон через дрібне сито або марлю. Розведіть желатин у невеликій кількості холодної води, потім додайте його в гарячий бульйон і добре перемішайте.
Крок 5. У форми для холодцю покладіть шматочки риби, моркву (можна нарізати кружечками або квіточками для прикраси). Залийте бульйоном. Зверху можна також покласти гілочки свіжої петрушки.
Крок 6. Помістіть форми в холодильник мінімум на 5-6 годин, краще на ніч, до повного застигання. Подавайте рибний холодець охолодженим.
Раніше, Фокус писав, як приготувати смачний холодець. Холодець — це традиційна українська страва, яка готується на свята. І на Новий рік, і на Різдво теж.