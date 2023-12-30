Новорічне меню: три незвичайні рецепти фаршированих яєць

Фаршировані яйця — це універсальна закуска, яка чудово пасує до новорічного столу і готується легко та швидко. А для її приготування підійдуть найрізноманітніші інгредієнти.

Що робити, якщо ваші гості полюбляють фаршировані яйця, а вам хочеться подати на новорічний стіл щось нове і незвичайне? Вихід є — приготуйте цю традиційну закуску з новими несподіваними начинками. Рецептами трьох оригінальних рецептів, які додадуть святу особливого настрою, поділилося видання "ВСВІТІ".

Фаршировані яйця з кремом з авокадо та беконом

Фаршировані яйця з кремом з авокадо та беконом Фото: ВСВІТІ

Якщо ви любите гуакамоле, ця начинка для фаршированих яєць обов'язково вам сподобається.

Інгредієнти:

яйця — 12 шт;

бекон — 6 скибочок;

авокадо — 2 шт;

сік лайма — 1 ст. л.;

сушений часник — ¼ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Зварені круто яйця розріжте навпіл і розділіть на жовтки та білки. Бекон дрібно наріжте та підсмажте до хрусткого стану. Викладіть на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Авокадо наріжте на шматочки і збийте в блендері разом із жовтками, соком лайма, часником, сіллю і перцем до кремоподібної консистенції. Наповніть половинки яєць кремом, прикрасьте беконом. Щоб закуска мала естетичний вигляд, наповнюйте половинки яєць за допомогою кондитерського мішка з фігурною насадкою.

Фаршировані яйця з червоною рибою та зеленню

Фаршировані яйця з червоною рибою та зеленню Фото: ВСВІТІ

Фаршировані яйця за цим рецептом матимуть дуже яскравий і красивий вигляд на столі, а смак потішить навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти:

яйця — 6 шт;

кріп — за смаком;

майонез — 1-2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

слабосолона або підкопчена червона риба — за смаком;

петрушка — кілька гілочок;

мелена паприка — ½ ч. л.

Приготування

Зварені круто яйця розріжте уздовж, акуратно відокремте білки від жовтків. Жовтки розімніть виделкою, змішайте з кропом і майонезом, додайте сіль і перець. Рибу наріжте на невеликі трикутнички. Наповніть білки жовтковою сумішшю, зверху покладіть рибу і прикрасьте петрушкою. Посипте паприкою.

Фаршировані яйця з маринованими огірками

Фаршировані яйця з маринованими огірками Фото: ВСВІТІ

Мариновані огірки чудово поєднуються з кремовою начинкою.

Інгредієнти:

яйця — 12 шт;

діжонська гірчиця — 1-2 ст. л.;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

мариновані огірки — 1-2 шт;

кріп — 1 гілочка;

мелена паприка — за смаком.

Приготування

Зварені круто яйця розріжте та відокремте білки від жовтків. Жовтки розітріть із гірчицею та майонезом, додайте сіль. Огірки наріжте тонкими кружечками, кріп дрібно наріжте. Наповніть білки начинкою, прикрасьте огірками і посипте паприкою.

Нагадаємо рецепт красивої закуски "Новорічний салют" на святковий стіл зі шпротами. На приготування цієї святкової закуски піде всього півгодини, а результат не тільки прикрасить новорічний стіл, а й буде чудово смачним.

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