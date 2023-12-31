Веселі тости на Новий рік: слова, які зроблять ваше свято незабутнім

Новий Рік — це свято радості та веселощів. Невід'ємною частиною застілля є тости. Вони допомагають створити теплу та святкову атмосферу.

Новорічні тости — це не просто слова, це наші побажання нашим близьким, рідним, друзям, коханим. Це — наші надії та мрії. Веселі та добрі побажання завжди дарують гарний настрій за святковим столом, повідомляє V24.

Тост за миті

"Давайте вип'ємо за миті! За ті миті, які ми пам'ятаємо весь рік, і за ті, які забуваємо після першого ж келиха шампанського. Нехай у новому році таких миттєвостей буде якомога більше!".

Тост за непередбачуваність

"Піднімемо келихи за непередбачуваність! Адже саме вона робить наше життя цікавішим. Нехай у новому році кожен день приносить щось несподіване і радісне!".

Тост за мрії, що збулися

"Вип'ємо за мрії! За ті, що збулися в році, що минає, і за ті, які обов'язково збудуться в прийдешньому. Пам'ятайте, щоб мрія збулася, її спочатку потрібно загадати!".

Тост за гумор

"Давайте вип'ємо за почуття гумору, яке покращує настрій і допомагає пережити важкі часи. Нехай у новому році наші жарти будуть гострішими, а сміх наших близьких і друзів ще дзвінкішим!".

Тост за друзів

"За друзів! Без вас життя моє похмуре, а погода в душі — хмарна. Нехай наші друзі завжди будуть поруч, щоб підтримати у важку хвилину або розділити радість!".

Тост за нові починання

"Вип'ємо за нові починання! Нехай кожен із нас у новому році відкриє для себе щось нове. Бажаю успіхів у починаннях! Нехай усе йде гладко, за планом і обов'язково виходить! Перемог, везіння і нових надій!".

Тост за кохання

"Хочу підняти келих за велике почуття, яке окрилює — за любов! Бажаю всім його знайти і берегти. П'ю до дна, щоб кожен любив і був коханим!".

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