Закусочні рулетики з лаваша з крем-сиром і овочами: швидкий рецепт
Рулетики з лаваша з крем-сиром та овочами — це легка та елегантна закуска, яка ідеально підійде для новорічного столу.
Рулетики з лаваша з крем-сиром не тільки чудово поєднуються з різними напоями, а й мають дуже святковий вигляд, повідомляє Smachno.
Інгредієнти
- лаваш вірменський — 2 листи;
- крем-сир — 200 г;
- червоний болгарський перець — 1 штука;
- огірок — 1 штука;
- свіжий кріп — невеликий пучок;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
Крок 1. Болгарський перець вимийте, видаліть насіння і наріжте тонкими смужками. Огірок вимийте та наріжте тонкими скибочками.
Крок 2. Кріп дрібно порубайте. Крем-сир розм'якшіть і змішайте з кропом, додайте сіль і перець за смаком.
Крок 3. Лаваш розкладіть на робочій поверхні. Рівномірно намажте кожен лист сумішшю крем-сиру з кропом.
Крок 4. На один край лаваша викладіть смужки перцю та огірка. Акуратно згорніть лаваш у щільний рулет.
Крок 5. Перед подачею наріжте рулетики на порційні шматочки завтовшки близько 2 см.
Крок 6. Покладіть рулетики на блюдо і прикрасьте свіжою зеленню.
Ці рулетики з крем-сиром і овочами матимуть чудовий вигляд на вашому святковому столі й обов'язково сподобаються гостям.
Також ви можете приготувати лаваш із грибами та сиром у духовці. Цю страву під силу приготувати навіть господині-початківцю. Готується рулет дуже просто і швидко, а виходить смачно і красиво. Таку страву можна приготувати на новорічний стіл.